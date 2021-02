Oroscopo e classifica di domani giovedì 18 febbraio 2021. I primi giorni della settimana sono scivolati via ed eccoci arrivati già a giovedì. Quali sorprese avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? La Luna transiterà nel segno del Toro, mentre Venere rimarrà ancora qualche giorno nel cielo dell’Acquario. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domani e la relativa classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani la Luna nel segno del Toro potrebbe portarti qualche piccola spesa imprevista. Niente di cui preoccuparsi, perché con la concentrazione di pianeti in Acquario il periodo rimane promettente. D’ora in avanti avrai nuove opportunità, sia in amore che nel lavoro. 4 stelle.

Toro

Domani giovedì 18 febbraio 2021 il passaggio lunare nel segno ti renderà più forte ed energico rispetto ai giorni trascorsi. Rimarrà comunque l’amaro in bocca per un periodo che non è tra i più felici. I doveri, le cose da fare sono state e cominciano a pesare e non sempre ottieni i risultati che vorresti ora. 3 stelle.

Gemelli

Domani dovresti ritagliare uno spazio per l’amore. Venere sarà attiva ancora per alcuni giorni: approfittane, per riportare i sentimenti in primo piano. Dalla tua parte hai i molti pianeti posizionati nel cielo dell’Acquario: nei prossimi giorni potresti vivere qualcosa di bello, forse troverai la soluzione a un problemi che ti affligge da tempo. 4 stelle.

Cancro

Come indica l’oroscopo di domani avrai la Luna e Marte in buona posizione: finalmente ritroverai più forza e vitalità. Stai attraversando un momento molto delicato. Se da un lato il passato buoi è un ricordo lontano, dall’altro lato non riesci ancora a percepire chiaramente il tuo futuro. Sii fiducioso! A fine febbraio Venere sarà in aspetto favorevole: dovresti iniziare fin d’ora a dedicarti all’amore e agli affetti. 3 stelle.

Leone

Domani sarà l’ennesima giornata caratterizzata da dubbi, incertezze e tensioni. Il fatto è che sebbene tu abbia cominciato un nuovo percorso professionale o tu abbia ricevuto un’offerta interessante, non riesci a sbarazzarti del tutto le tue paure e le perplessità nate in passato. Sarà necessario abbandonare alcune tue posizioni fin troppo rigide e ammorbidirti un po’. 2 stelle.

Vergine

Domani si preannuncia una giornata molto proficua, con la Luna e Marte in ottima posizione. Sarai energico, determinato ed efficiente nel tuo lavoro, avrai idee valide che verranno apprezzate dagli altri. Stai vivendo giornate favorevoli, soprattutto a livello lavorativo. Riuscirai a portare avanti i tuoi progetti tranquillamente. L’amore, forse, è un po’ troppo messo da parte: sii prudente! 4 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di domani potresti incorrere in qualche uscita economica inaspettata. Per il resto, continui a essere uno dei segni prediletti dei pianeti in Acquario. Nelle prossime giornate dovrai aspettarti novità importanti, proposte, conferme, incontri interessanti. Ottime opportunità anche in amore. 5 stelle.

Scorpione

Domani sarà una giornata molto complicata. D’altronde avere molti pianeti in aspetto contrario, come sta capitando a te, non promette niente di buono. Aspettati qualche complicazione sul lavoro, con i soldi o in famiglia. Tieni duro e cerca di controllare la tua profonda agitazione! 2 stelle.

Sagittario

Non farti sconfortare da un leggero velo di pessimismo o di fiacchezza che il passaggio lunare potrebbe provarti nelle prossime ore e concentrati, piuttosto, sulla schiera di alleati astrali presenti nel segno dell’Acquario. Ti aspettano nuove opportunità di lavoro, emozioni piacevoli in amore. Non chiuderti in te stesso, ma condividi ciò che provi con le persone che ami! 5 stelle.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di domani sarà una giornata valida, sia nel lavoro che in amore. Farai progressi importanti, soprattutto se da giorni stai lavorando su un progetto, un’idea in particolare. Non ti spaventare dalle spese: considerali un investimento prezioso per il futuro, ma concentrati piuttosto sui tuoi obiettivi. Dovresti sfruttare le prossime ore per riportare l’amore in auge: Luna e Marte ti daranno nuova verve. 4 stelle.

Acquario

Nelle prossime 24 ore dovrai avere grande prudenza, per contrastare gli effetti di Luna e Marte in quadratura. Nel corso della giornata potrebbe emergere una profonda stanchezza o un po’ di agitazione. Cerca di non riversare il nervosismo di questi giorni nel tuo rapporto di coppia! Lascia passare questo giorno senza grandi contrasti, ma non distogliere la tua attenzione dal traguardo che ti sei prefisso. 3 stelle.

Pesci

Si prospetta una giornata meravigliosa. Avrai una bella carica di energia e di eros, passione e voglia di esprimere ciò che provi nei confronti del partner. Approfitta di queste ore per trascorrere del tempo di qualità con la tua dolce metà e lasciati alle spalle le tue insicurezze. La Luna e Marte nel segno del Toro offriranno la concretezza necessaria a chi dovrà risolvere un problema. 4 stelle.