Oroscopo Paolo Fox di domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | 18 febbraio 2021

Anche per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci Paolo Fox è pronto a dispensare le proprie previsioni astrologiche in merito della giornata di domani che ci attende: il fine settimana è oramai vicino e qualche consiglio non può che far bene.

Oroscopo Paolo Fox di domani: Sagittario

La vostra parola d’ordine oggi deve essere “schiettezza”, da non confondere con maleducazione, sopratutto con il vostro/la vostra partner. Se c’è stata qualche incomprensione, è probabilmente risolvibile con un dialogo ma ricordatevi di far valere le vostre opinioni.

Oroscopo Paolo Fox di domani: Capricorno

Mancanza di motivazioni in vista, anche se questo vi permetterà di non vivere in maniera “traumatica” la giornata. Situazione un po’ complessa sul lavoro dove sarà maggiormente difficile trovare la giusta concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox di domani: Acquario

Riflessioni necessarie sull’ambito lavorativo, mentre non abbiate paura di mettere in discussione un rapporto amoroso solo perchè fondamentalemente funziona. Oggi può essere il giorno giusto per dire quello che pensate al/alla partner senza scatenare l’ira di qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox di domani: Pesci

Non nascondete le vostre ambizioni, anche se questo non significa apportare cambiamenti così d’improvviso nella vostra vita. In ogni caso provate a dare una “scossa” ad una giornata altrimenti poco interessante e stimolante.