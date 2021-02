Oroscopo Paolo Fox di oggi: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro | 17 febbraio 2021

Metà settimana è quasi giunta, ed anche oggi mercoledì 17 febbraio 2021 Paolo Fox, uno dei più rinomati e famosi astrologi in assoluto, è pronto ad aiutarci con le proprie letture degli astri. Anche un giorno “standard” come il mercoledì può riservare delle sorprese inattese.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Ariete

Periodo energetico in vista, che perdurerà fino al prossimo weekend. Procedete pure “a briglia sciolta”, visto che sono previsti solo risvolti positivi per oggi, sopratutto per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, dove sarà opportuno farsi trovare pronti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Toro

Giornata “in salita”, in controdentenza rispetto alle ultime settimane: oggi sono possibili anzi decisamente attesi sviluppi molto interessanti dal fronte lavorativo. Cercate di proporre o creare qualche progetto nuovo, oggi potrete godere dell’appoggio di chi vi circonda.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Gemelli

Momento decisamente concentrato, che si tradurrà in una energia propositiva sia sul lavoro che nei rapporti interpersonali. Non trascurate nulla, anzi cercate di dedicarvi anima e corpo anche nelle mansioni più complesse ed articolate, perchè in queste ore tutto vi riuscirà meglio del solito.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Cancro

Non sarà il miglior momento della settimana per i nati sotto questo segno che potrebbero percepire un po’ di insofferenza e malessere fisico che comprometteranno la vostra concentrazione. Per questo meglio posticipare eventuali decisioni importanti, pensate prevalentemente a riposarvi.