Oroscopo Paolo Fox di oggi: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | 17 febbraio 2021

La prima parte della settimana, per molti quella più dura è già storia, ma restano ancora diversi gironi prima del weekend: Paolo Fox ci viene “in soccorso” con le previsioni astrologiche diventate nel corso degli anni una vera abitudine per tantissimi italiani.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Sagittario

Energie supplementari in arrivo, sia emotive che sopratutto fisiche: queste saranno molto utili per un proseguo di settimana propositivo dal punto di vista “sociale” e perchè no, anche da quello sentimentale, sopratutto se non avete trovato l’anima gemella. Potrete sfruttare un fascino ed un magnetismo in aumento.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Capricorno

Giornata un po’ “moscia” in vista, sopratutto se la vostra intenzione è quella di dare una svolta decisa al vostro attuale impiego lavorativo. In questo caso potreste palesare una certa delusione, quindi il consiglio è semplicemente arrivare a fine giornata non troppo stressati.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Acquario

Difficilmente riuscirete a dare il 100 % nell’ambito professionale e lavorativo, quindi non sobbracatevi di lavoro eccessivo e non abbiate paura a delegare o posticipare eventuali pratiche importanti. Meglio dedicare maggiori attenzioni alla vostra vita privata.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Pesci

Potreste essere pervasi da un senso di insofferenza e da un’apatia piuttosto presente: in realtà basterà poco per mutare il vostro umore, apparentemente così confuso. Basterà trovare qualcosa di positivo per indirizzare la giornata sui binari giusti.