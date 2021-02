Quali sono i segni zodiacali meno frequenti nel Belpaese? Ecco la classifica

Quali sono i segni zodiacali meno frequenti nel Belpaese? Così come esistono tratti fisici, colori dei capelli più comuni e altri più rari, in ogni paese ci sono segni zodiacali più diffusi e segni meno frequenti. Scoprire quali sono può essere illuminante, perché ci dà un’idea delle abitudini e degli usi del nostro amato Stivale. Se sei curioso di conoscere i segni zodiacali meno frequenti nel Belpaese, leggi il seguente articolo.

1 – Sagittario

Tu sei il primo dei segni zodiacali meno frequenti nel nostro paese. L’ultimo dei segni di fuoco, il tuo compleanno cade tra fine novembre e metà dicembre, poco prima di Natale. A quanto pare durante i mesi primaverili le coppie durante sono impegnate a fare altro e non si concedono molti momenti di intimità!

2 – Acquario

Il secondo gradino del podio spetta proprio a te, Acquario. Il più anticonformista dei segni d’aria, compi gli anni tra fine gennaio e metà febbraio, ma il periodo del tuo concepimento è previsto in primavera inoltrata. Chi l’avrebbe mai detto?

3 – Scorpione

Tu sei il terzo fra i segni zodiacali meno frequenti in Italia. Se negli Stati Uniti le nascite in autunno sono molto diffuse, dalle nostre parti a quanto pare no. Infatti, il tuo compleanno avviene tra fine ottobre e metà novembre, un periodo in cui nascono pochi bambini.