Zodiaco, i segni che sono “vecchi dentro”: ecco quali sono

Zodiaco, i segni che sono “vecchi dentro”. Così come ci sono segni che hanno letteralmente l’argento vivo addosso, che non si fermerebbero un solo minuto, ce ne sono altri che prediligono una vita più tranquilla e abitudinaria. Qualcuno li definirebbe “vecchi dentro”, in realtà sono persone cha amano vivere in maniera stabile e sicura. Quali sono questi segni zodiacali considerati “vecchi dentro”?

Toro

Secondo lo zodiaco tra i segni vecchi dentro ci sei proprio tu. Il fatto è che tu ami le piccole cose, come trascorrere una serata a sorseggiare un buon vino in compagnia di pochi, ma buoni amici. Questo, agli occhi di chi è sempre alla ricerca di nuove avventure, potrebbe apparire alquanto noioso.

Cancro

Non sei per nulla un tipo ambizioso, ma sai accontentarti di una vita semplice e prevedibile. Del resto, per essere felice a te basta trascorrere una serata tranquilla in compagnia dei tuoi affetti. Non ti serve altro!

Vergine

Come indica lo zodiaco tu rientri a pieno titolo nel gruppo dei segni vecchi dentro. Tendi a vivere in un mondo tutto tuo, riempito esclusivamente delle tue passioni. Come si dice, tutto il resto è noia! Chi vorrà passare del tempo con te, dovrà rassegnarsi a fare solo ciò che ti aggrada.

Capricorno

Quando appari noioso e taciturno come un vecchio dentro è una campanella d’allarme che vuol dire una sola cosa: sei stanco o assorbito da un pensiero in particolare. Così facendo, però, finisci con il diffondere intorno a te un clima decisamente soporifero.

Acquario

Secondo lo zodiaco tu sei decisamente uno dei segni vecchi dentro, se non il più vecchio dentro. Il tuo totale disinteresse nei confronti delle opinioni altrui ti fa sentire libero e in diritto di occuparti solo di cosa ti appassiona. Pazienza se chi ti sta accanto non sarà altrettanto coinvolto!