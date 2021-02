I segni zodiacali più romantici: ecco la classifica

Quali sono i segni zodiacali più romantici? Se continuerai a leggere l’articolo, scoprirai la classifica dei più sentimentali dello zodiacali. Sì, perché le stelle influenzano anche questo aspetto di ognuno di noi. Così come esistono segni particolarmente razionali e distaccati, ce ne sono altri molto romantici e sognatori. Ecco, di seguito, la classifica.

1 – Pesci

Secondo lo zodiaco tu sei in assoluto il primo fra i segni più romantici. Sognatore, dolce e poetico, ami fare le soprese e riceverle, non sei mai avaro di gesti affettuosi. Il top sarebbe vivere un amore degno del film più sentimentale che ci sia!

2 – Cancro

Come il tuo predecessore, anche tu sai diventare molto romantico e sentimentale. Ami sentirti stimato, amato, per questa motiva curi in ogni minimo dettaglio tutti i tuoi gesti d’amore.

3 – Bilancia

Come indica lo zodiaco tu rientri fra i segni più romantici di tutti. Del resto, sei governato da Venere, pianeta dell’amore. Per te i sentimenti sono fondamentali, così come rendere felice chi hai al tuo fianco.

4 – Gemelli

Non si direbbe mai, ma anche tu sei fra i segni più sentimentali dello zodiaco. Ami sedurre, e per questo motivo arrivi a compiere gesti semplici e spontanei, come dedicare una serenata al partner, senza preoccuparti di quello che pensano gli altri.

5 – Scorpione

Si potrebbe definirti un romantico a metà. Sei uno fra i segni più passionali e sensuali dello zodiaco. Non dai troppa importanza al romanticismo in un rapporto, tranne che nei giorni che contano davvero. In questi casi, curi ogni particolare in maniera maniacale.