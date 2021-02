Oroscopo Branko di oggi: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | 18 febbraio 2021

Benvenuti nel consueto appuntamento con le letture delle stelle di Branko, il popolare astrologo molto famoso per le numerose apparizioni televisive che lo hanno reso decisamente conosciuto ed apprezzato.

Oroscopo Branko di oggi: Leone

Un segno così accentratore come il Leone oggi potrebbe andare incontro a qualche difficoltà, perchè il suo atteggiamento emotivo si rifletterà inevitabilmente su chi avrà intorno. Non abbattetevi alla prima avversità e non esitate a chiedere consiglio a chi vi sta vicino.

Oroscopo Branko di oggi: Vergine

Sarete insolitamente impulsivi in questi giorni, al punto da apparire quasi un’altra persona: Vergine è tra i più riflessivi e ragionatori in assoluto quindi un eventuale atteggiamento diverso da quest’ultimo potrebbe creare qualche difficoltà nell’ambito delle decisioni.

Se potete evitate di assumere posizioni importanti.

Oroscopo Branko di oggi: Bilancia

Siate particolarmente attenti e concentrati sul lavoro, anche perchè non tutto sarà andato come previsto, al punto che potrebbe essere necessario qualche “aggiustamento” in merito nei prossimi giorni. Se qualcuno proverà a farvi notare l’errore, non prendete questo come un attacco personale.

Oroscopo Branko di oggi: Scorpione

Qualcuno potrebbe avere da obiettare in relazione al vostro modo di lavorare e dialogare: anche in questo caso, non tutto deve essere raccolto come una provocazione sterile, ma imparate a riconoscere le critiche utili da quelle futili. Inutile perdere tempo a cercare di “aggiustare” queste ultime.