Oroscopo Branko di oggi: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | 18 febbraio 2021

Giovedì 18 febbraio 2021 porterà diverse novità per molti, anche se non necessariamente queste saranno positive al 100 %. Ecco perchè le previsioni astrologiche dell’esperto Branko potranno essere interpretate come una vera “ancora di salvezza” in merito alla giornata odierna.

Oroscopo Branko di oggi: Sagittario

E’ finito il tempo di pensare agli altri, oggi è la giornata giusta per concentrare le attenzioni su voi stessi. Dedicate del tempo all’attività che vi rilassa maggiormente e quando avrete voglia provate a fare un bilancio delle vostre ultime settimane, sia lavorativamente parlando che relativa alla vita privata.

Oroscopo Branko di oggi: Capricorno

Non sempre al Capricorno piacciono i cambiamenti, sopratutto se improvvisi. E’ un segno che ha bisogno del tempo per adattarsi, ed eventuali variaizoni nella vostra vita potranno arrivare anche nelle prossime settimane. Non sempre il cambiamento è negativo, anzi.

Oroscopo Branko di oggi: Acquario

Concentratevi sul lavoro, e non evitate il confronto/contrasto con chi vi sta intorno. Questo dimostra una certa ambizione da parte dei vostri colleghi e collaboratori ma non deve diventare una vera e propria “fissa”, altrimenti l’ambiente professionale potrebbe risentirne.

Oroscopo Branko di oggi: Pesci

L’ansia la farà da padrone, ma per Pesci questo non è una novità, anzi i nati sotto questo segno così complesso e sensibile sono soliti cambiare idea come principale sistema difensivo. Oggi conviene restare fermi sulle vostre posizioni, anche a costo di apparire ottusi. Molto probabilmente alla fine avrete ragione voi.