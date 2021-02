Oroscopo e classifica di oggi, giovedì 18 febbraio 2021

Oroscopo di oggi, giovedì 18 febbraio 2021. La prima metà della settimana è scivolata via ed eccoci, in un attimo, già a giovedì. Vuoi scoprire cosa ti riserveranno le stelle per questa giornata? Leggi il seguente oroscopo di oggi giovedì 18 febbraio 2021 rivolto a tutti i segni dello zodiaco e la relativa classifica.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi il passaggio lunare nel cielo nel Toro potrebbe causare qualche piccola uscita inaspettata. Non temere, però, perché con la schiera di alleati presente nel segno dell’Acquario il periodo reste decisamente promettente. 4 stelle.

Toro

La Luna nel tuo segno ti regalerà una bella dose di forza e vitalità. Ti resterà comunque un senso di insoddisfazione dovuto a un periodo che non è di certo tra i più sereni e soddisfacenti. Le responsabilità, gli impegni sono davvero tanti e cominciano a pesare sulle tue spalle. 3 stelle.

Gemelli

Oggi dovrai impegnarti per recuperare in amore. Venere sarà attiva ancora fino al 28 febbraio: approfittane, per riportare i sentimenti in auge. Dalla tua parte hai i tanti pianeti piazzati nel segno dell’Acquario: nei prossimi giorni potresti vivere qualcosa di bello! Qualcuno riuscirà a superare una difficoltà che lo ha afflitto a lungo. 4 stelle.

Cancro

Oggi la Luna e Marte saranno a favore: finalmente ti sveglierai più carico che mai. Stai attraversando un momento della tua vita cruciale. Se da un lato i problemi e le tensioni sono alle tue spalle, dall’altro lato non riesci ancora a percepire chiaramente un futuro diverso. Sii fiducioso! A fine febbraio Venere sarà attiva: perché non cominci fin d’ora a dare più spazio all’amore? 3 stelle.

Leone

Come indica l’oroscopo di oggi sarà un’altra giornata ricca di incertezze, dubbi e nervosismo. Anche se hai iniziato un nuovo percorso professionale oppure se hai ricevuto una proposta di lavoro interessante, non riesci ancora a scrollarti di dosso le tue paure e le insicurezza nate in passato. 2 stelle.

Vergine

Si prospetta una giornata molto fruttuosa, grazie alla Luna e a Marte in ottimo aspetto. Nelle prossime ore avrai una bella carica di energia, grinta e idee valide che verranno apprezzate dagli altri. Stai vivendo giornate favorevoli, soprattutto a livello lavorativo. 4 stelle.

Bilancia

Oggi potresti incappare in qualche spesa imprevista. A parte questo, sarai ancora uno dei segni favoriti delle prossime giornate, merito dei pianeti presenti in Acquario. Aspettati presto novità, proposte, conferme, nuove opportunità e incontri interessanti. 5 stelle.

Scorpione

Oggi sarà una giornata molto faticosa. Purtroppo dovrai tenere testa ai tanti pianeti in aspetto contrario, e non è certo uno scherzo! Preparati ad affrontare qualche complicazione di lavoro, con i soldi o in famiglia. Cerca di resistere e sforzati di tenere a bada la tua profonda agitazione! 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di oggi non dovrai buttarti giù se sarai colto da un momento di fiacchezza provocato dal passaggio lunare nel segno dei Gemelli. Concentrati, piuttosto, sugli alleati astrali posizionati nel cielo dell’Acquario. Stanno per arrivare nuove opportunità di lavoro, emozioni piacevoli in amore. 5 stelle.

Capricorno

Si prospetta una giornata proficua, nel lavoro e in amore. Farai notevoli passi in avanti, con un progetto che stai seguendo da un po’. Non preoccuparti delle spese che dovrai affrontare: considerale invece un investimento per il tuo futuro, necessarie per il conseguimento di un tuo obiettivo. 4 stelle.

Acquario

Nelle prossime ore dovrai avere particolare prudenza per contrastare gli effetti di Luna e Marte in dissonanza Nel corso della giornata potrebbe affiorare una profonda stanchezza oppure ti sentirai un po’ teso. Cerca di non sfogare il nervosismo di questi giorni sul tuo rapporto di coppia! 3 stelle.

Pesci

Sarà una giornata eclatante. Avrai molta passionalità e carica erotica, nonché voglia di esternare i tuoi sentimenti verso il partner. Approfitta di queste ore per trascorrere del tempo con chi ami e buttati alle spalle le tue insicurezze. La Luna e Marte nel segno del Toro ti forniranno la concretezza necessaria a risolvere un problema. 4 stelle.