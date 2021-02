Oroscopo internazionale Rob Brezsny, la settimana dal 18 al 24 febbraio 2021: previsioni segno per segno

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 18 al 24 febbraio 2021. Quali preziosi consigli offrirà il famoso astrologo statunitense ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicate sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana sarà ideale per fermarsi a riflettere sui perché della vita. Dovresti ripensare alle esperienze meravigliose che hai vissuto finora ed esserne riconoscente.

Toro

Nei prossimi giorni dovresti sperimentare modi diversi di esprimere la tua franchezza. Come puoi dichiarare il tuo affetto agli altri? Quali apprezzamenti e complimenti puoi rivolgere alle persone vicine?

Gemelli

Questo momento è perfetto per diventare di più ciò che sei impegnandoti di più in ciò che non sei. Per aiutarti in questo compito, prova a riflettere sulla seguente riflessione del poeta polacco Adam Zagajewski: “Leggete per voi stessi, per trarre ispirazione, per il dolce tumulto che avete nelle vostre belle teste. Ma leggete anche contro voi stessi, per porvi interrogativi e confessare impotenze, per disperazione ed erudizione. Leggete le osservazioni distaccate e sarcastiche dei filosofi cinici. Leggete gli autori di cui non potete ancora capire l’oscurità, la malizia, la follia o la grandezza, perché solo in questo modo crescerete, sopravvivrete a voi stessi e diventerete quello che siete”.

Cancro

Stai per vivere la più grande svolta della tua vita. Nelle prossima settimana ritroverai coraggio e voglia di metterti in gioco, esplorando nuovi territori, cercando nuovi orizzonti, almeno con la fantasia.

Leone

Come anticipa l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana sarà molto stimolante. Nei prossimi giorni dovresti cominciare a scoprire i misteri di chi ti sta accanto. Diventa più curioso, empatico e intimo nei confronti degli altri. Cerca di conoscere in profondità i tuoi migliori alleati.

Vergine

Sei in procinto di concludere questa fase di correzione e di adattamento. Per omaggiare la tua crescente capacità di vincere i tuoi demoni, dovresti riflettere sul seguente proclama della poeta Jeannette Napolitano: “Tra cinque anni non voglio guardare indietro e pensare: ‘Avremmo potuto essere magnifici, ma ho avuto paura’. Tra cinque anni voglio poter dire che la paura ha cercato di rubarmi la cosa migliore della mia vita, ma io non gliel’ho permesso”.

Bilancia

Nelle prossime settimane dovresti cercare in cambiamenti profondi e concreti. Non sprecare energia inutilmente, arrabbiandoti per questioni su cui non hai potere. Cerca, piuttosto, di combattere le ingiustizie che hai la possibilità di correggere, di modificare gli atteggiamenti sbagliati e trovare soluzioni ai dilemmi a te più vicini.

Scorpione

Nei prossimi giorni dovresti meditare sulle seguenti frasi: “Le cose più belle sono quelle suggerite dall’estasi e affinate dalla ragione”. Oppure: “Le cose più belle sono quelle scoperte dalla sperimentazione e usate dalla ragione”. O ancora: “Le cose più belle sono quelle generate dalla natura selvaggia ed esaltate dalla ragione”.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la settimana sarà perfetta per rilassarti un po’ di più, per accettare del tutto il tuo destino unico, per accogliere senza giudizio i tuoi difetti, per non desiderare di essere qualcun altro e per vivere in maniera armoniosa la tua vita e ciò che hai.

Capricorno

D’ora in avanti dovresti impegnarti per disimparare nozioni irrilevanti, prive di significato e che possono solamente intralciarti. Sarà il modo migliore per prepararti ad affrontare la prossima fase della tua vita, in cui imparerai molte cose nuove e utili.

Acquario

Se il tuo prossimo lavoro non otterrà fin da subito recensioni entusiastiche, non dovrai perderti d’animo. Non smettere di realizzare la tua visione del futuro. Le gratificazioni arriveranno al momento più opportuno!

Pesci

Nei prossimi giorni sarà indispensabile che le relazioni che stai vivendo in questo momento abbiano finali diversi rispetto a quelle che hai vissuto in passato. Non far sì che il passato prevalga sul futuro.