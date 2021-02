Oroscopo Paolo Fox di oggi: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | 18 febbraio 2021

Anche oggi Paolo Fox è pronto a regalarci le proprie previsioni astrologiche relative a tutti i segni che compongono lo zodiaco, relative alla giornata di oggi 18 febbraio 2021. Con il weekend oramai sempre più vicino è opportuno iniziare già a programmare i prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Leone

Sul lavoro attenti a chi proverà a mandarvi “fuori strada”, magari per un tornaconto personale, approfittando di una vostra poca attenzione. Del resto potreste essere molto concentrati ed impegnati ad intavolare qualche discussione anche di tipo piuttosto acceso verso amici e colleghi

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Vergine

Resistete fino al weekend, anche se forze inevitabilmente non saranno al massimo come fino a pochi giorni fa, quindi non agitatevi inutilmente anche se ne avrete probabilmente una gran voglia, visto che c’è qualcuno o qualcosa che vi ha stuzzicato in tal senso.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Bilancia

Prendetevi una pausa anticipata sul lavoro, se possibile o al massimo cercate di fare il minimo sindacale per poi dedicarvi alle faccende personali, per diverse motivazioni infatti non sarà facile ottenere risultati di rilievo. Se qualche vecchio amore sta rifacendosi vivo riflettete molto bene.

Oroscopo Paolo Fox di oggi: Scorpione

Più volte siete caduti e vi siete rialzati anche a causa di qualche problema che è stato molto probabilmente preso “sottogamba”: non aspettatevi risultati concreti nell’immediato, potrebbe infatti volerci un po’ prima di poter vedere realizzato il vostro lavoro.