Quali sono i segni dello zodiaco meno adatti al matrimonio? Ecco la classifica

Quali sono i segni dello zodiaco meno adatti al matrimonio? “E vissero per sempre felici e contenti” non è un finale adatto a tutti. Esistono dei segni zodiacali che non sono per niente adatti a prendersi un impegno a lungo termine. Se ci provano, prima o poi finiscono con il fuggire a gambe levate. Se vuoi scoprire chi è il segno zodiacale meno adatto al matrimonio, continua a leggere!

1 – Ariete

Secondo lo zodiaco tu sei uno fra i segni che non è adatto al matrimonio. La tua incostanza e l’irruenza ti rendono un partner decisamente poco affidabile. Così come puoi cominciare una storia di getto, puoi decidere di concluderla alla prima difficoltà.

2 – Gemelli

Di fronte a un impegno duraturo rischi di essere assalito dall’ansia. Anche se sei profondamente innamorato del partner, potresti ritrovarti a chiederti, in maniera ossessiva, cosa ti stai perdendo nel frattempo.

3 – Sagittario

Sei lo spirito libero dello zodiaco! Il tuo cuore batte facilmente per qualcuno, ma si stanca altrettanto facilmente. Se in un rapporto ti sembra di perdere il tuo spazio, la tua amata libertà, allora sei disposto a mettere la parola fine anche se dura da molti anni.

4 – Acquario

Secondo lo zodiaco tu sei senza dubbio uno fra i segni meno adatti al matrimonio. L’indipendenza fatta persona, sei geloso della tua autonomia e non sopporti di sentirti vincolato o limitato da qualcun altro. E poi, diciamolo, ritieni il matrimonio qualcosa di sorpassato.

5 – Scorpione

Come indica lo zodiaco anche tu appartieni al gruppo dei segni non adatti al matrimonio. In realtà, ciò che non ti piace è la frenesia che ruota intorno al matrimonio. Se, però, t’innamori di una persona, allora ti dai completamente all’altro, ma guai a deluderti!