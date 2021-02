Zodiaco, ecco chi sono le buone forchette : classifica

Zodiaco, le buone forchette dell’oroscopo. L’astrologia è in grado di rivelare molte cose riguardo una persona, perfino se sia un amante del cibo oppure no. Sì, perché esistono dei segni zodiacali che sono letteralmente dei buongustai, amano mangiare e sono capaci di spazzolare qualsiasi cosa. Anche ti rientri nella cerchia delle buone forchette dello zodiaco? Leggi l’articolo e lo scoprirai!

1 – Toro

Sei decisamente la buona forchetta dello zodiaco! Tu ami il cibo a tal punto che non ti interessa di come appari agli occhi degli altri: di fronte a un pasto appetibile, ti butti a capofitto. Sei il classico buongustaio e non ti interessa di mettere qualche chilo in più.

2 – Ariete

Il tuo rapporto con il cibo non è fra i più sani. Hai un debole, infatti, il junk food, il cibo spazzatura e di fronte a un Big Mac non sai resistere. Forse sei il segno zodiacale che segue la dieta più nociva e irregolare.

3 – Leone

Tu sei una fra le buone forchette dello zodiaco. Rispetto ai due segni precedenti, tu hai un palato più esigente e non ti accontenti di ogni cosa. Preferisci del cibo raffinato e ami sperimentare cucine diverse, purché siano sempre sofisticate.