Zodiaco, uno sport per ogni segno zodiacale. Hai deciso che sei stanco di poltrire sul divano e hai voglia di rimetterti in forma? Non esiste migliore periodo di questo, con l’inverno ormai alle spalle e la primavera dietro l’angolo! Per non correre il rischio di perdere l’entusiasmo strada facendo, dovresti scegliere l’attività fisica più giusta per te. Come fare a non sbagliare? Affidati all’astrologia! Le stelle sapranno suggerirti lo sport ideale per ogni segno zodiacale.

Ariete – Kick boxing

Secondo lo zodiaco lo sport perfetto per un segno zodiacale come il tuo è la Kickboxing, perché ti insegna a controllare e gestire la tua grande carica di energia, a volte perfino un po’ troppo aggressiva.

Toro – Fitwalking

È la camminata praticata osservando un corretto movimento dei piedi e delle gambe. Per un tipo come te che ama le attività lente, rilassanti e possibilmente a contatto con la natura è lo sport ideale.

Gemelli – deltaplano

Può sembrare scontato suggerire uno sport dell’aria proprio a te, che sei il primo dei segni d’aria. Eppure librarti leggero nel cielo e ammirare il paesaggio dall’alto può diventare una passione irrinunciabile.

Cancro – immersione

Secondo lo zodiaco lo sport più adatto a un segno d’acqua come il tuo non potrà che essere a contatto con l’acqua. L’immersione ti permette di soddisfare la tua natura curiosa, facendoti esplorare luoghi insoliti in maniera rilassante.

Leone – motociclismo

Lo sport più indicato per un segno competitivo come il tuo non può che essere il motociclismo. Tu hai bisogno di dimostrare quanto vali, di primeggiare, ecco perché gara, competizione e velocità non devono mancare nella tua attività fisica.

Vergine – ciclismo

Non sei lo sportivo per eccellenza. Per te praticare l’attività fisica deve aiutarti a ricaricare le batterie, spesso scariche per i molti impegni di lavoro, e irrobustire la resistenza fisica e l’intelletto. Il ciclismo fa al caso tuo!

Bilancia – pattinaggio

Come indica lo zodiaco lo sport perfetto per un segno come il tuo è il pattinaggio artistico. Del resto, una disciplina fisica per appassionarti deve essere divertente e in grado di tirare fuori eleganza e creatività.

Scorpione – maratona

In quanto a tenacia e resistenza non ti batte nessuno! Ami competere e salire sul primo gradino del podio, hai forza e grinta da vendere. Difficilmente getti la spugna, anche se sei in grande difficoltà: più sarà lunga la maratona più sarai motivato.

Sagittario – pallavolo

Le attività perfette per un tipo energico e socievole come te sono decisamente quelle di squadra. Per te fare sport vuol dire mantenersi in forma, competere, ma anche divertirti e trascorrere del tempo in mezzo agli altri.

Capricorno – arrampicata

Secondo lo zodiaco lo sport più azzeccato per un segno come il tuo è l’arrampicata, perché richiede solitudine, silenzio e concentrazione, tutte doti che tu ami mettere in pratica. La tua caparbietà e la resistenza ti consentono di reggere la fatica fisica a lungo.

Acquario – escursionismo

Sei il precursore dello zodiaco, un apripista, un vero innovatore. Quale migliore sport se non l’escursionismo? Un modo efficace per unire il movimento fisico alla possibilità di esplorare sentieri sconosciuti, per scoprire le bellezze della natura.

Pesci – ballo liscio

Per te sport deve combaciare con fantasia e creatività, più che con sforzo fisico e resistenza. Sei un appassionato di tutte quelle discipline a ritmo di musica e ami ogni tipo di ballo, dal twist a quello liscio.