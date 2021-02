Oroscopo di Branko oggi: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro | 20 febbraio 2021

Il famoso astrologo Branko è diventato un volto popolare ed apprezzato per qualunque appassionato di astrologia, ed anche chi non segue questo modo riconoscerà sicuramente un personaggio famoso anche in tv. Anche per questo weekend l’astrologo è pronto ad aiutarci.

Ariete

Oggi sarà opportuno mantenere i giusti spazi tra le cose da fare, tenendole ben distinte, altrimenti rischerete solo di fare una gran confusione. Idem per quanto riguarda i rapporti umani, cercate di non “sovrastare” gli altri con le parole e le idee.

Toro

Fascino in aumento, merito di una consapevolezza in crescita. A tutti piacciono le persone carismatiche ma non esagerate con un atteggiamento del genere altrimenti potreste dare l’idea di essere una persona estremamente manipolatrice. Opportuno e conveniente invece essere onesti ma anche discreti.

Gemelli

Periodo un po’ confuso in vista: avrete voglia di fare tante cose e non tutte saranno semplici da portare a termine in una sola giornata. Inoltre diversi fattori aumenteranno il senso di smarrimento che sarà una costante. Cercate di farvi aiutare da qualcuno in un giorno come sabato, altrimenti arriverete a lunedì più stanchi che rilassati.

Cancro

Se avete in mente qualche progetto personale o lavorativo, non è ancora il momento di metterlo in evidenza in tutta la sua interezza. Meglio lavorarci ancora un po’ su, e magari apportare qualche modifica. Cancro ha bisogno di certezze, non è saggio azzardare.