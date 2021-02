Oroscopo di Branko oggi: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | 20 febbraio 2021

Anche oggi Branko, il famoso astrologo, si è prodigato in accurate letture degli astri per aiutarci a gestire al meglio la giornata di domani, sabato 20 febbraio 2021. Anche nel weekend infatti possono nascondersi insidie come numerose possibilità, scopriamole segno per segno.

Leone

Un periodo concreto e prolifico potrà essere messo a repentaglio, almeno momentaneamente da qualche dettaglio, che è probabilmente figlio della paura di sbagliare. Se davvero vorrete essere sicuri della bontà del lavoro portato a termine, chiedete consiglio sulla qualità del vostro operato.

Vergine

Andrete incontro a qualche rivelazione o scoperta discretamente importante, il che potrebbe portarvi a vivere uno stato di euforia, o comunque di soddisfazione. Vergine non è un segno che sa custodire bene i segreti, sopratutto quando quando non sono affari personali, quindi evitate di lasciare indizi.

Bilancia

Troppe preoccupazioni e pensieri potranno rendervi meno efficienti ed operativi come al solito, anche se in realtà state sopravvalutando le vostre capacità, semplicemente perchè ci saranno troppe cose da fare in poco tempo. Non crucciatevi, è assolutamente normale voler far bene ma è impossibile fare tutto. Rilassatevi e fate ciò che potete.

Scorpione

Se ci sarà qualcosa che vi sta rendendo nervosi, è meglio estraniarla prima possibile, prima che diventi qualcosa di eccessivamente ingombrante. Anzi fatelo al più presto prima che la situazione diventi ingestibile. Tutti abbiamo un livello di sopportazione di stress, quindi non preoccupatevi più di tanto della reazione altrui, ma state attenti a veicolare bene il messaggio.