Oroscopo di Branko oggi: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | 19 febbraio 2021

Branko è un nome ed un volto che non hanno bisogno di presentazioni particolari, anzi la stragrande maggioranza delle persone che seguono l’oroscopo anche in modo saltuario, riconosceranno in maniera immediata uno dei pià famosi astrologi del nostro paese, da diversi anni una vera e propria “colonna” del settore, che anche oggi è disposto a fornirci la propria visione delle stelle.

Sagittario

Non sarà sempre facile gestire la tensione ed il nervosismo, sopratutto quando i diversi fattori influenzeranno in maniera decisa e continua la vostra stabilità emotiva.

Provate tuttavia a capire cosa vi ha portato a vivere questa condizione attuale.

Capricorno

Opportuno, anzi necessario trovare un equilibrio tra la voglia di “spaccare il mondo” che sarà presente nel vostro carattere quest’oggi, e quella più prudente, conservativa che invece vi consiglia di procedere con i “piedi di piombo”. Provate a non far prendere il sopravvento a nessuno dei due estremi.

Acquario

Essere chiari e onesti al 100 % non è sempre facile, sopratutto quando in mezzo ci sono sentimenti profondi, anzi spesso è proprio la paura di esporsi a non permetterci di essere noi stessi. L’importante è procedere in maniera ragionata e non agire in maniera machiavellica, sopratutto in amore. Se avete qualcosa da dire fatelo oggi.

Pesci

Sapete bene cosa volete ma siete “spaventati” da possibili reazioni delle persone che avete intorno. Tendete un po’ troppo a preoccuparvi in sostanza di quello che pensano gli altri, oggi questo non sarà necessario.