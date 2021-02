Oroscopo di Paolo Fox domani: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione | 20 febbraio 2021

Oroscopo di Paolo Fox domani – Puntuale come sempre, il famoso astrologo Paolo Fox è pronto a concederci la propria visione degli astri, così da aiutarci a gestire al meglio la giornata. Date un’occhiata alle previsioni del noto astrologo, relative alla giornata di domani 20 febbraio 2021.

Leone

Qualche esperienza amorosa non andata per il verso giusto potrebbe far sorgere qualche dubbio su una futura relazione. Scacciate questi pensieri negativi al più presto, e concentratevi nell’immediato. Nuovi incontri sono imminenti ed è meglio farsi trovare preparati mentalmente.

Vergine

Prestate attenzione alla situazione sentimentale, potrebbero sorgere dei piccoli problemi che se trascurati potrebbero divenire qualcosa di più preoccupante e difficile da contenere in un secondo momento. Sul lavoro non pensate al presente ma al futuro, per ora non ci saranno particolari novità rilevanti.

Bilancia

Ogni tanto è opportuno una “rinfrescata”, un gesto eclatante anche sul lavoro, sia per abbattere la routine che per mostrare un po’ di spirito di iniziativa.

In amore vietato esitare in fatto di decisioni o richieste, indifferentemente dalla vostra situazione, essere attendisti e passivi non pagherà, oggi.

Scorpione

Momento di stanca in vista, e la settimana piuttosto oberata di impegni avrà il suo effetto. Per questo è meglio evitare attacchi “nostalgici” ma pensare al futuro, anche dal punto di vista delle amicizie e perchè no, dell’amore.