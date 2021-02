Oroscopo di Paolo Fox domani: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | 20 febbraio 2021

Il penultimo sabato di questo mese di febbraio è oramai quasi realtà, ed avrà una valenza molto diversa da persona a persona. Ecco perchè le previsioni di astrologi esperti e rinomati come Paolo Fox, famoso al punto da avere diversi spazi fissi presso i media, sono tenuti in grande considerazione.

Sagittario

Giornata un po’ fiacca sotto quasi tutti i punti di vista, salvo quello amoroso dove sopratutto per i single, che sono attesi per la “prova del 9”. E’ il momento giusto per dichiararsi o comunque provare a mettersi in gioco

Capricorno

Discorso non totalmente diverso per i Capricorno che potranno contare su un’influenza positiva nei prossimi giorni, principalmente a causa di un fascino superiore al normale. Tuttavia durante il resto della settimana sarà opportuno gettarsi anima e corpo sul vostro lavoro.

Acquario

Possibile una sopravvalutazione delle vostre capacità, del resto la settimana vi ha “regalato” una condizione fisica precaria ed adesso sarà difficile occuparsi di ogni cosa, che sia parte del lavoro, impegni familiari o appuntamenti vari. In amore provate a rendere le cose più “stuzzicanti” con qualche novità.

Pesci

Non è per forza un giorno negativo ne uno che anticipa un periodo di transizione ma potrebbero verificarsi alcuni eventi che saranno il preludio di cambiamenti anche sostanziosi nel corso della settimana che avrà inizio.

Preparatevi psicologicamente.