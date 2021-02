Oroscopo e classifica di domani sabato 20 febbraio 2021. Finalmente siamo arrivati al weekend! Quali sorprese avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? La Luna transiterà nel segno dei Gemelli, mentre Saturno sarà in quadratura a Urano. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domani e la relativa classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani la Luna sarà in sestile, per cui ti sveglierai pieno di energia e di vitalità. Inoltre Venere, Mercurio e Giove in Acquario potranno regalarti dei momenti piacevoli, nuovi incontri, buone opportunità. Unico monito: non avere fretta di smaltire tutti i problemi accumulati nel tempo. Servirà pazienza. 4 stelle.

Toro

Domani Saturno sarà in quadratura a Urano collocato nel tuo segno. Nelle prossime ore potresti avere qualche nuova complicazione, sul lavoro, ma anche in amore accentuata dai molti pianeti in Acquario. Non è facile andare avanti in questo momento, perché ti mancano le certezze di cui hai bisogno tu. 3 stelle.

Gemelli

Domani sarà un’ottima giornata, grazie al transito lunare nel tuo segno e ai pianeti in Acquario. Sei uno fra i favoriti delle stelle: non sprecare questa opportunità rimanendo fermo! Dovresti muoverti, metterti in gioco, cominciare a lavorare su una nuova idea o uscire allo scoperto, se ti interessa una persona. 5 stelle.

Cancro

Come indica l’oroscopo di domani sarà una giornata interessante. Le stelle stanno cambiando: fra poco il Sole entrerà nel segno dei Pesci e ti regalerà il buonumore, più serenità. A fine mese anche Venere tornerà attiva: su di morale! Dovresti affrontare questo periodo di passaggio con un atteggiamento fiducioso e costruttivo, senza rimpiangere il passato. 3 stelle.

Leone

La Luna in aspetto favorevole renderà questa giornata decisamente migliore rispetto a quelle appena trascorse. Se dovrai prendere un appuntamento di lavoro, discutere di un affare ti converrà sfruttare le prossime ore. In amore, invece, servirà ancora molta cautela, perché Venere e Mercurio in opposizione potrebbero innescare qualche incomprensione, la mancanza di dialogo nella coppia. 3 stelle.

Vergine

Non sarà una giornata fra le migliori! La Luna sarà in quadratura, il Sole in opposizione: nelle prossime ore potresti diventare perfino intrattabile. In amore nasceranno delle complicazioni: forse non ti senti del tutto compreso dal partner oppure negli ultimi tempi il lavoro ti ha assorbito a tal punto da aver trascurato il tuo rapporto di coppia. Fai passare questo weekend senza scivolare in qualche discussione. 2 stelle.

Bilancia

Si prospetta un fine settimana bellissimo, accompagnato da un cielo davvero promettente. La Luna in Gemelli, Venere, Mercurio e Giove nel segno dell’Acquario. Nelle prossime 48 ore potresti fare nuovi incontri, chiudere trattative, ricevere buone notizie, insomma qualcosa di bello accadrà. Dovresti approfittare di queste giornate per uscire e divertirti, conoscere nuova gente. 5 stelle.

Scorpione

Ti aspetta una giornata piuttosto faticosa. La Luna nel cielo dei Gemelli potrebbe renderti piuttosto distratto, confuso o, peggio ancora, nervoso. Marte nel segno del Toro ti provocherà un po’ di fiacchezza, qualche piccolo malessere fisico. Ancora giorni di duri e poco fruttuosi, tensioni in amore e in famiglia. Tieni duro e accontentati, per il momento, il nuovo passaggio del Sole in Pesci. Almeno l’umore migliorerà un po’! 2 stelle.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di domani sarà un giorno sottotono. Il Sole in quadratura, la Luna in aspetto opposto: nelle prossime ore potresti incappare in un ritardo, un rallentamento, ti sentirai nervoso e poco lucido mentalmente. In questo fine settimana evita di disperdere le tue energie inutilmente, ma non restare neppure fermo, anche se non sarai al top. Ricordati, che Mercurio e Giove in aspetto favorevole incoraggiano le nuove idee, i nuovi progetti. 3 stelle.

Capricorno

Domani il Sole sarà in sestile e ti restituirà il buonumore che avevi perso negli ultimi tempi. Stai vivendo un buon momento e, se in passato hai saputo lavorare bene, d’ora in avanti potrai ottenere risultati soddisfacenti sul lavoro. Non dovresti trascurare troppo l’amore! Molto presto Venere raggiungerà una posizione favorevole e darà nuovo slancio ai sentimenti. 4 stelle.

Acquario

Con un cielo così favorevole sei il protagonista indiscusso di questo periodo e della rivoluzione in corso. Chi non ha già ottenuto delle novità le avrà nei prossimi giorni. L’importante sarà restare focalizzati su un obiettivo preciso e concreto e non sprecare le tue energie inutilmente. Non abbatterti se non hai ottenuto ancora una nuova opportunità: se ti muoverai con intelligenza e coraggio, arriverà presto! 5 stelle.

Pesci

Il tuo weekend comincerà con l’ingresso del Sole nel segno: finalmente ritroverai più ottimismo e buonumore! Nelle prossime settimane anche Venere e Mercurio arriveranno e per te inizierà un periodo decisamente promettente. Nel frattempo, cerca di usare cautela per queste 48 ore, perché dovrai contrastare gli effetti negativi della Luna in quadratura. Possibili ritardi, malintesi o disagi in vista! 3 stelle.