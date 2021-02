Oroscopo e classifica di oggi, venerdì 19 febbraio 2021

Oroscopo di oggi, venerdì 19 febbraio 2021. La settimana lavorativa sta per volgere al termine ed eccoci già a venerdì Vuoi scoprire cosa ti riserveranno le stelle per questa giornata? Leggi il seguente oroscopo di oggi venerdì 19 febbraio 2021 rivolto a tutti i segni dello zodiaco e la relativa classifica.

Ariete

Secondo l’oroscopo di oggi il nuovo transito del Sole ti provocherà un leggero calo fisico. Non sarà così grave, però, visto che potrai contare su una Luna in sestile e su Mercurio, Venere e Giove ancora in aspetto favorevole. Nelle prossime 24 ore potresti fare nuovi incontri, vivere eventi piacevoli, ricevere una buona notizia. 4 stelle.

Toro

Oggi venerdì 19 febbraio 2021 sarà una giornata abbastanza produttiva sul lavoro. Al mattino potrai contare ancora sulla presenza della Luna nel tuo segno. La signora bianca al pomeriggio si sposterà nel cielo dei Gemelli: il nuovo passaggio ti aiuterà a fare fronte ad alcune difficoltà economiche. 3 stelle.

Gemelli

Si prospetta un weekend entusiasmante: la Luna entrerà nel tuo cielo e ti offrirà vitalità, fortuna, momenti ricchi di emozioni, in amore e in famiglia. Stai vivendo un periodo particolarmente favorevole e non dovrai sprecarlo, rimanendo bloccato o sfiduciato. Se hai un’idea in mente, dovresti provare a realizzarla. 5 stelle.

Cancro

Come indica l’oroscopo di oggi sarà una giornata molto valida per il lavoro, un po’ meno per quel che riguarda. Del resto, stai vivendo un momento di crescita: da un periodo piuttosto infelice stai andando incontro a un periodo decisamente più positivo. Non è il caso di tormentarsi con timori o insicurezze ingiustificate. 3 stelle.

Leone

Finalmente oggi ti sbarazzerai dell’opposizione del Sole: il tuo fine settimana comincia alla grande! Ti sveglierai più sereno rispetto al passato. Inoltre in serata la Luna raggiungerà in magnifica posizione: ti converrà puntare su sabato e domenica per organizzare un qualcosa di importante. 3 stelle.

Vergine

Si preannuncia un fine settimana molto faticoso, per colpa di una Luna in dissonanza. Dovrai usare molta cautela in amore, perché negli ultimi tempi ci sono molte complicazioni. Forse ci sono stati dei malintesi oppure di recente sei stato troppo preso dal lavoro e hai finito per trascurare il partner e i tuoi affetti. 3 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di oggi darà il via di un fine settimana decisamente piacevole. Come potrebbe essere diversamente, visto che avrai una magnifica Luna nel segno dei Gemelli, Venere, Mercurio e Giove in Acquario. Buone notizie, incontri intriganti o affari che andranno a buon fine, insomma qualcosa di bello accadrà. 5 stelle.

Scorpione

Non sarà un weekend memorabile. Se domani mattina la Luna sarà ancora in opposizione, dal pomeriggio in poi entrerà nel segno dei Gemelli. Da qual punto del cielo il pianeta potrebbe provocarti confusione, un po’ di agitazione o distrazione. Portare avanti i tuoi progetti non sarà una passeggiata! 3 stelle.

Sagittario

Non sarà un fine settimana da segnare sul calendario. Il Sole in Pesci diventerà dissonante e la Luna raggiungerà una posizione opposta: preparati a vivere qualche fastidioso contrattempo, forse un ritardo, un rallentamento, potrai sentirti nervoso o piuttosto confuso. 3 stelle.

Capricorno

Come prevede l’oroscopo di oggi sarà una giornata molto stimolante. Durante al mattino la Luna ancora nel segno del Toro ti renderà particolarmente concreto e pratico sul lavoro. Il Sole in Pesci, invece, ti restituirà l’ottimismo che ti è mancato negli ultimi giorni. Chi in passato ha saputo seminare bene sul lavoro, d’ora in poi riuscirà a ottenere risultati importanti. 4 stelle.

Acquario

Si preannuncia un fine settimana davvero promettente. Potrai vivere delle sorprese in ogni ambito della tua vita. Nei prossimi giorni potresti ottenere perfino dei guadagni inaspettati. La Luna in Gemelli, verso sera, renderà il weekend piacevole e spensierato. 4 stelle.

Pesci

L’arrivo del Sole nel tuo cielo sarà il primo indizio di un imminente cambiamento nella tua vita. A fine mese anche Venere arriverà e ti permetterà di riportare il sereno nella vita di coppia. Verso sera, però, il transito della Luna in Gemelli potrebbe provocarti un po’ di sconforto, forse dei momenti di nostalgia: sii prudente! 3 stelle.