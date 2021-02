Oroscopo Paolo Fox di oggi: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro | 19 febbraio 2021

Il sabato è finalmente arrivato e Paolo Fox, uno dei più rinomati e famosi astrologi in assoluto, è pronto ad aiutarci con le proprie letture degli astri, come oramai abitudine consolidata. Una giornata decisamente impegnativa per alcunipuò significare relax completo per altri. Meglio affidarci alle stelle.

Ariete

Non abbattetevi immediatamente se la giornata prenderà da subito una piega negativa: non c’è alcun motivo per essere pessimisti, anzi le cose andranno decisamente meglio con il passare delle ore. Qualsiasi problema sarà risolvibile entro sera.

Toro

Nessun progresso o sostanziale novità nell’ambito professionale, meglio nell’amore dove potrete assistere ad un ritrovato fascino, anche se anche in questo caso bisognerà aspettare un po’ per poter sorridere definitivamente. In definitiva, è consigliabile “portare pazienza” ancora per un po’.

Gemelli

E’ opportuno essere serafici e pazienti oggi: lasciate scorrere le preoccupazioni della settimana, la situazione lavorativa sarà migliore di quanto inizialmente pronosticato e questo renderà il proseguo della giornata decisamente migliore di quanto auspicato.

Cancro

Riuscirete a farvi ascoltare più facilmente rispetto al solito anche se qualche voce “contraria” è decisamente probabile. Provate ad accogliere con serenità eventuali critiche purchè costruttive.

In crescita anche la situazione sentimentale visto il rinnovato romanticismo che “colpirà” i nati sotto questo segno.