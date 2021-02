Oroscopo Paolo Fox di oggi: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci | 19 febbraio 2021

Benvenuti al consueto appuntamento giornaliero con l’esperto astrologo Paolo Fox, divenuto oramai una vera e propria abitudine, vista la notorietà e la capacità dell’esperto del settore che anche oggi proverà a fornirci delle indicazioni relative alla lettura delle stelle, che andranno ad influenzare in maniera più o meno netta la nostra giornata.

Sagittario

Non sempre è possibile prevedere ogni singolo cambiamento, anzi a volte riuscite a dare il meglio proprio quando una situazione particolare tende a capovolgersi e diventa totalmente imprevedibile. Ricordatevelo, perchè oggi sarà necessaria tutta la vostra capacità di adattamento.

Capricorno

La stanchezza probabilmente influenzerà la vostra produttività sul lavoro, e questo causerà possibili contrasti sopratutto con alcuni colleghi in particolare. Evitate dialoghi inutili, ed accogliete solo le critiche sensate e sincere, non è il momento di sprecare ulteriore tempo ed energie per nulla.

Acquario

Non è ancora arrivato il momento di un cambio di registro nella vostra vita: se avete in programma di spostarvi, trascolare o altro è ancora troppo presto, ed anche se questo probabilmente influenzerà il vostro umore è meglio provarea distrarsi.

Giornata così così sul lavoro.

Pesci

Anche per voi è ancora presto per poter pensare a cambiamenti radicali, però le stelle sono decisamente propizie ed allontaneranno i problemi in questi giorni. Approfittatene per ritrovare qualche motivazione venuta meno nelle ultime settimane.