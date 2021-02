Stefania Orlando, chi è il nuovo marito?

Stefania Orlando, nota cantautrice e conduttrice televisiva, è uno dei personaggi più conosciuti attualmente partecipante all’ultima edizione del Grande Fratello VIP, e come tutti i personaggi che fanno parte della casa più nota e spiata d’Italia, la vita personale della cantautrice è passata sotto la “lente d’ingrandimento”. Chi è il marito della celebre cantautrice?

Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando

Nato il 27 Gennaio 1976, Simone Gianlorenzi il consorte della Orlando, che ha sposato il 1° luglio 2019, dopo diversi anni di fidanzamento: a differenza della moglie, Simone non sembra essere particolarmente interessato al mainstream, sebbene la propria professione sia totalmente incentrata sul mondo della musica.

E’ infatti un musicista piuttosto apprezzato e capace, oltre che molto versatile, specializzato sopratutto nella chitarra ma definibile polistrumentista a tutti gli effetti, ed è anche compositore ed arrangiatore a tempo pieno.

Spesso in giro per il mondo a causa della natura del suo lavoro, che lo ha portato ad esibirsi assieme a musicisti molto conosciuti come Anastacia, Anna Oxa, Briga, Gemelli Diversi, Gerardina Trovato.

Il rapporto con Stefania inizia nel 2008 proprio nell’ambito musicale: Simone era il chitarrista della Band di Stefania Orlando “Gli Orlandi Furiosi”.