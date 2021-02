Stefania Orlando ed il flirt con Antonio Cassano: ecco cosa era successo

Stefania Orlando è legata sentimentalmente con il musicista Simone Gianlorenzi, che ha sposato nel 2019 dopo un lungo periodo di fidanzamento che è durato oltre 10 anni ed il rapporto tra i due sembra più saldo che mai, al punto che la Orlando ha più volte ribadito l’importanza che ha avuto il suo attuale consorte (“Lui c’è sempre stato quando nessuno lo avrebbe mai fatto. Non era facile starmi accanto in quei momenti, e lui non mi ha mai giudicata e mi ha sostenuta.“).

Flirt con Antonio Cassano

Prima di conoscere Simone Ginalorenzi, Stefania è stata sposata per alcuni anni con l’attore Andrea Roncato, ma al termine del matrimonio, nei primi anni 2000 fece piuttosto scalpore un presunto flirt, mai totalmente confermato ne riportato in ogni dettaglio, con l’allora giovanissimo calciatore della Roma Antonio Cassano. Ai tempi i due si scambiarono tantissimi messaggi molto personali, ma la versione non fu confermata dall’agente del calciatore, che di fatto all’epoca era ancora ufficialmente single.

Ne la Orlando, ne l’ex calciatore nativo di Bari Vecchia si sono mai soffermati sulla vicenda.