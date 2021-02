Tre nuove regioni in zona arancione: ecco quali sono

Continua ancora l’allarme legato al Covid-19 e sembra che il nuovo governo sia sull’atto di promuovere nuove direttive a tre regioni in particolare. Fino a questo momento infatti erano in zona gialla ma da domenica potrebbero nuovamente diventare zona rossa.

“Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati – così come scrive Ansa.it – e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Passano in area arancione le regioni Campania, Emilia Romagna e Molise”.

Sono dunque queste le tre regioni che diventano zona arancione e che dunque non stanno riuscendo, diversamente dal resto dell’Italia, a tenere il passo con i valori adeguati di Rt.