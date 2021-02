Oroscopo Branko domani, domenica 21 febbraio 2021: predizioni Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani domenica 21 febbraio 2021. La settimana sta per concludersi. Cosa avranno in serbo i pianeti per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani domenica 21 febbraio 2021: Leone

Domani saprai che amare si può! L’ingresso del Sole nel segno dei Pesci, perciò non più in opposizione, la Luna in Gemelli saranno di grande aiuto a farti recuperare la fiducia nei sentimenti.

Previsioni Branko domani domenica 21 febbraio 2021: Vergine

Domani dovrai fronteggiare una Luna piuttosto insidiosa. Nel corso della giornata potrebbe affiorare un po’ di tensione nervosa. Se così fosse, sforzati di non riversarla in famiglia, altrimenti finirai con il litigare per tutta la domenica!

Oroscopo domani domenica 21 febbraio 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata molto stuzzicante. Avere la Luna e Venere in aspetto favorevole potrebbe comportare un incontro fatale, forse con un amore straniero.

Previsioni domani domenica 21 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai contrastare gli effetti di Marte in aspetto opposto. Nel corso della giornata potresti sentirti fiacco o debilitato. Ti converrebbe fare un piccolo controllo medico per zittire tutti i timori.