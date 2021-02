Oroscopo Branko domani, domenica 21 febbraio 2021: predizioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Branko per domani domenica 21 febbraio 2021. La settimana sta per concludersi. Cosa avranno in serbo i pianeti per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani domenica 21 febbraio 2021: Sagittario

Domani sarà una giornata non facilissima. Dovrai fare i conti con una Luna in opposizione che potrebbe provocarti qualche complicazione, del disagio sul lavoro o in famiglia. Potresti scoprire di essere vittima di pettegolezzi: cerca di non reagire d’istinto!

Previsioni Branko domani domenica 21 febbraio 2021: Capricorno

Domani potresti ritrovarti a discutere di una questione famigliare molto importante, come una divisione o un’eredità. Se così fosse, cerca di mantenere la calma e non spazientirti alla prima incomprensione.

Oroscopo domani domenica 21 febbraio 2021: Acquario

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani, complici le due signore signore dello zodiaco, Luna e Venere, sarai letteralmente sensuale e fantasioso. Perché non organizzi una serata speciale in due?

Previsioni domani domenica 21 febbraio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai tenere testa a una Luna in quadratura. Nel corso della giornata potresti incorrere in qualche piccolo incidente, forse un guasto nella tua abitazione. Cerca di non infuriarti, ma prova a riderci sopra!