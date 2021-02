Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 21 febbraio 2021: anticipazioni astrali Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 21 febbraio 2021. Cosa riserveranno i pianeti per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Sono tante le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le prove della vita. Se vuoi scoprire cosa avranno in serbo le stelle in questa giornata, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 21 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 21 febbraio 2021: Sagittario

Domani dovrai tenere testa a una Luna in aspetto opposto. Ti sentirai molto agitato, un’agitazione che crescerà di gran lunga se intorno a te avrai persone molto nervose e ostili. Ti converrà usare la massima cautela e provare a non cadere vittima delle provocazioni altrui.

Previsioni Paolo Fox domani domenica 21 febbraio 2021: Capricorno

Domani ti sentirai più forte e deciso. Finalmente è arrivato il momento di riprendere il comando di certe situazioni per dare la direzione che ritieni più giusta. Le stelle saranno dalla tua parte! Ricordati, però, di non tralasciare i sentimenti, perché d’ora in avanti potrebbero rifiorire.

Oroscopo domani domenica 21 febbraio 2021: Acquario

Come racconta l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata molto promettente, grazie allo Stellium di pianeti nel tuo segno. La grande svolta della tua vita sarà possibile, ma dovresti tenere a mente che ogni vero cambiamento comincia da dentro! Ecco, perché sarà importante prenderti cura anche di te stesso e non trascurati, per aiutare gli altri.

Previsioni domani domenica 21 febbraio 2021: Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani sarà l’ennesima giornata tormentata da dubbi e incertezze in amore. Se mercoledì ti sentivi un po’ meglio, durante questo fine settimana sei stato colto da confusione e nuove perplessità. Chi ha chiuso una relazione da poco, potrebbe avere nuovi momenti di sconforto.