Oroscopo Branko domani, lunedì 22 febbraio 2021: predizioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani lunedì 22 febbraio 2021. Siamo alle porte di una nuova settimana. Cosa avranno in serbo i pianeti per il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 22 febbraio 2021: Leone

Domani transiterà nel cielo del Cancro, alle tue spalle. Questo passaggio potrebbe causare qualche incomprensione in famiglia o sul lavoro. Nelle prossime ore ti converrà avere grande prudenza.

Previsioni Branko domani lunedì 22 febbraio 2021: Vergine

Domani ti aspetta una giornata molto positiva. Dalla tua parte avrai una bellissima Luna e Marte in ottimo aspetto. Se ti ritroverai in una situazione complicata, potrai chiedere agli amici: saranno bendisposti a tenderti una mano.

Oroscopo domani lunedì 22 febbraio 2021: Bilancia

Come prevede l’oroscopo di Branko domani potrebbe essere una giornata un po’ complicata. Nelle prossime ore potresti aver bisogno di un avvocato per risolvere un problema legale.

Previsioni domani lunedì 22 febbraio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti fare nuove conoscenze molto interessanti, forse con uno straniero. Sarà solo un assaggio di quello che potrebbe capitarti nelle prossime settimane, quando Venere diventerà favorevole.