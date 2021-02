Oroscopo Branko domenica 21 febbraio 2021: i suggerimenti delle stelle per tutti i segni

Oroscopo di Branko per oggi domenica 21 febbraio 2021: quali suggerimenti riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Il fine settimana è cominciato da un po’ e già ci sono state alcune novità. Se sei curioso di conoscere le previsioni astrologiche e i suggerimenti che dispenserà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per oggi e i suggerimenti del giorno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko oggi dovresti sfruttare un cielo così favorevole per lanciarti in amore, uscire allo scoperto e cominciare una nuova storia. Il periodo è particolarmente promettente: non approfittarne, sarebbe un vero spreco.

Toro

Oggi domenica 21 febbraio 2021 la Luna nel segno dei Gemelli ti aiuterà nelle questioni domestiche, soprattutto per ciò che concerne le spese, forse dovute a delle riparazioni. Perciò, se nelle prossime ore incorrerai in un piccolo guasto in casa, non ti arrabbiare!

Gemelli

Tutto quello che imposti in questi giorni, se è su una base concreta e reale, se non è troppo illusoria, potrà portare risultati significativi. Se qualche collaboratore ti crea problemi, dovresti allontanarlo!

Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Branko oggi dovrai cominciare a rilassarti un po’, scrollarti di dosso le tensioni vissute finora. Concluderai il mese, e l’inverno, ina maniera decisamente positiva, con qualche bella soddisfazione, per cui su di morale!

Leone

Oggi, comincerai a recuperare un po’ di tranquillità, perché cominceranno a diminuire a poco a poco le opposizioni di Venere, di Mercurio e di Marte. Approfittane, per fermarti e ragionare sulle scelte sbagliate passate.

Vergine

Dovrai usare la massima cautela nell’ambiente dove lavori o dove pensi di lavorare in futuro. Questo consiglio varrà ancora di più se ricopri un ruolo importante, perché potresti cominciare ad avvertire le prime avvisaglie dell’imminente nuovo transito di Marte.

Bilancia

Il suggerimento di Branko per oggi potresti imbatterti in un colpo di fortuna inaspettato. Ci sarà chi farà un incontro fatale, chi s’innamorerà, soprattutto tra i più giovani, e chi vincerà al gioco! Esci di casa e mettiti in gioco.

Scorpione

Sei davanti a una nuova frontiera che dovrai superare, rappresentata da una persona in alto, ma tu avrai la forza di rimuovere anche questo ostacolo. Non metterti, però, a crearti nuovi problemi da solo! Fortuna in affari con il Capricorno.

Sagittario

Oggi dovrai avere molta prudenza, prova a mantenere la calma e rilassarti un po’. Nel corso della giornata potresti accusare qualche leggero malessere o una profonda agitazione: sarà meglio trascorrere la domenica in tranquillità e soprattutto in silenzio.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko oggi dovrai concentrarti sull’amore. Se da tempo ti interessa una persona dovrai uscire allo scoperto e dichiararti. Ti aspetta una fase sentimentale molto promettente: dovresti sfruttarla al meglio!

Acquario

Oggi ti converrà usare molta cautela nei rapporti con gli altri. Marte in quadratura potrebbe darti del filo da torcere e renderti più irrequieto del dovuto. Non passare la giornata a discutere! Sarebbe un vero peccato sprecare questa bellissima Luna.

Pesci

Oggi, se incontrerai l’amore lungo la tua strada, dovrai accoglierlo senza riserve. Buttati alle spalle le preoccupazioni e i trascorsi tristi a lasciati trasportare dalle tue emozioni. Ti aspetta un periodo molto favorevole dal punto di vista sentimentale.