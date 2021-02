Oroscopo Branko settimana dal 22 al 28 febbraio 2021: previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 22 al 25 febbraio 2021. Febbraio sta per volgere al termine. Quali sorprese incontreranno i segni zodiacali durante l’ultima settimana del mese? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà col piede sbagliato. Lunedì, infatti, potresti accusare un piccolo malessere fisico, mentre giovedì l’amore tornerà in auge, grazie a una Venere più languida. Venerdì possibili problemi con la burocrazia.

Toro

Lunedì potrebbero arrivare notizie interessanti, mentre mercoledì dovrai contattare un avvocato per una consulenza. Venerdì dovrai affrontare una complicazione in famiglia, forse con un membro femminile.

Gemelli

Lunedì sarai occupato a portare avanti una trattativa oppure a concludere un buon affare. È probabile che martedì sarai in banca a discutere di alcune questioni importanti, mentre sabato le stelle ti chiederanno di rallentare i tuoi ritmi.

Cancro

Come preannuncia l’oroscopo di Branko la settimana comincerà alla grande. Lunedì avrai talmente tanto fascino che diventerai irresistibile! Martedì, merito la Luna nel segno, sarai pieno di buone intuizioni, mentre venerdì potrebbe accadere un evento tanto inaspettato quanto piacevole.

Leone

Lunedì potresti essere vittima di alcuni malintesi: servirà molta prudenza! Martedì dovrai rimandare ogni appuntamento o discussione gravosa a un momento migliore, mentre domenica avrai una cauta, ma importante ripresa.

Vergine

Lunedì dovresti mettere da parte il tuo orgoglio e chiedere aiuto agli amici, se sarai in difficoltà. Martedì potrebbe spuntare l’occasione di un viaggio, mentre Sabato avrai molta energia, grazie alla presenza della Luna nel segno.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Branko la settimana inizierà in maniera piuttosto particolare. Lunedì ci sarà chi sarà dall’avvocato per risolvere un problema, mentre mercoledì riceverai un aiuto prezioso. Giovedì Venere darà nuovo slancio ai tuoi affari.

Scorpione

Lunedì potresti contattare un amico straniero, mentre martedì avrai la possibilità di voltare pagina e lasciarti alle spalle le tensioni vissute finora. Giovedì Venere tornerà attiva e darà una marcia in più all’amore.

Sagittario

Lunedì dovrai fare molta attenzione agli investimenti che farai: non è il momento giusto per prendere decisioni azzardate. Martedì sarà la giornata più adatta per affrontare dei chiarimenti, mentre venerdì otterrai belle soddisfazioni sul lavoro.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con qualche piccola complicazione sul lavoro, lunedì, forse con un socio o un collaboratore. Martedì sarai al centro di una sfida erotica, mentre sabato le stelle ti incoraggeranno ad ascoltare il tuo cuore.

Acquario

Lunedì potrai mostrare la tua competenza e le tue qualità sul lavoro, mentre martedì chi è alla ricerca di un nuovo impiego, potrà affrontare un colloquio di lavoro. Giovedì, invece, Venere lascerà il tuo segno per raggiungere i Pesci e si farà molto più affarista.

Pesci

Lunedì l’amore vincerà sui timori e le tue perplessità, mercoledì inoltre ci sarà chi otterrà una promozione. Giovedì accoglierai Venere nel tuo segno: finalmente l’amore tornerà in primo piano.