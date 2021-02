Oroscopo e classifica di domani, lunedì 22 febbraio 2021: pronostici per tutti i segni

Oroscopo e classifica di domani lunedì 22 febbraio 2021. Sta per cominciare una nuova settimana, l’ultima di febbraio. Quali sorprese avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? La Luna entrerà nel segno del Cancro e darà nuova vitalità ai segni di acqua. Giove e Mercurio in Acquario offriranno nuove opportunità ai segni di aria e di fuoco. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domani e la relativa classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani dovrai tenere testa a una Luna in quadratura che potrebbe procurarti un po’ di nervosismo. Gli impegni saranno tanti e, se non farai attenzione, correrai il rischio di prendere decisioni troppo frettolose, dettate dall’agitazione. 3 stelle.

Toro

La tua settimana partirà decisamente bene! La Luna in sestile ti regalerà una buona vitalità, il Sole in Pesci ti restituirà l’ottimismo che avevi perso di recente. Molto presto anche Venere tornerà attiva. Insomma, il peggio sembra essere passato. 3 stelle.

Gemelli

Si preannuncia una giornata molto proficua, specialmente sul lavoro. Giove e Mercurio ti sproneranno a mettere in gioco la tua enorme creatività, a sviluppare le idee che coltivi da tempo, perché potrebbero regalarti grandi soddisfazioni in futuro. 5 stelle.

Cancro

Come indica l’oroscopo di domani avrai una bellissima Lune nel segno che sarà in trigono con il Sole in Pesci. La tua giornata sarà molto promettente! Dovresti cominciare a dare più spazio all’amore, agli affetti, perché potrebbero riservarti qualche sorprese. 4 stelle.

Leone

Domani avrai la netta sensazione che le stelle stanno cambiando in meglio. Le ostilità e i problemi vissuti nelle ultime due settimane sono ormai alle tue spalle: d’ora in poi dovrai impegnarti per sistemare quegli aspetti della tua vita messi a dura prova. Nuovi cambiamenti all’orizzonte. 3 stelle.

Vergine

Non sarà una giornata facilissima, specialmente sul lavoro. Potresti incorrere in qualche situazione poco trasparente, dei momenti di disagio. Se stai aspettando una conferma importante, ti converrà munirti di molta pazienza e diplomazia. Fai trascorrere questa giornata senza discussioni. 3 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di domani la Luna dissonnate potrebbe amplificare le tue paure o insicurezze. Stai vivendo un periodo di profondi cambiamenti. Tutte queste novità potrebbero spaventarti: dovrai cercare con tutto te stesso di accoglierle con fiducia e coraggio, perché saranno per il tuo meglio! 4 stelle.

Scorpione

Domani potrai sfruttare l’energia e la forza che Luna e Sole ti regaleranno per affrontare la settimana con la giusta grinta. Purtroppo, in amore, continueranno a esserci dubbi e tensioni, per colpa di Venere e Mercurio in aspetto contrario. Marte opposto potrebbe farti sentire un po’ stanchezza. 3 stelle.

Sagittario

Domani potresti incappare in un piccolo disagio in famiglia oppure in una spesa imprevista, colpa della Luna in aspetto contrario. Non dovrai farti scoraggiare, però, perché Mercurio, Giove e Venere saranno ancora a favore e ti spingeranno ad andare avanti con i tuoi progetti. 3 stelle.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di domani la Luna in opposizione potrebbe causare qualche piccolo ritardo o fuoriprogramma sul lavoro. Non dovrai demoralizzarti, però, perché il periodo che stai vivendo è decisamente promettente. I pianeti in Acquario sosterranno i guadagni, gli affari e i nuovi progetti: servirà solo un po’ di pazienza! 4 stelle.

Acquario

Domani sarà una giornata alquanto sottotono. La Luna nel segno del Cancro, Marte in Toro potrebbero privarti di energia e di vitalità. Nelle prossime ore potresti accusare un piccolo calo fisico. Tieni duro! Resta comunque un periodo molto valido, soprattutto per chi ha già cominciato una nuova strada. 3 stelle.

Pesci

Ti sveglierai con una bella energia, sentendo finalmente bene! Il Sole nel tuo segno, la Luna nell’amico Cancro e molto presto anche Venere raggiungerà il tuo cielo. Insomma, le cose stanno cambiando per il meglio, soprattutto in amore. Potrai riportare l’armonia nella tua vita di coppia. 4 stelle.