Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 22 febbraio 2021: Predizioni e consigli per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 22 febbraio 2021. Cosa riserveranno i pianeti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Sono tante le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le prove della vita. Se vuoi scoprire cosa avranno in serbo le stelle in questa giornata, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 22 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 22 febbraio 2021: Leone

Domani comincerai a stare, a poco a poco, meglio. Certo, la strada è ancora lunga e tu dovrai affrontare nuovi cambiamenti. Ma il cielo sta migliorando! Febbraio ti ha messo parecchio sotto pressione. Forse hai dovuto affrontare delle novità faticose oppure hai dovuto cambiare i tuoi punti di riferimento. In tutti i casi hai perso le sicurezze di sempre. Stringi i denti e vai avanti con coraggio!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 22 febbraio 2021: Vergine

Domani darà il via a una settimana che sarà molto pesante. Nelle prossime giornate occorrerà muoversi con cautela ed evitare di esporsi troppo. Questo suggerimento varrà il doppio se stai aspettando la conferma di un nuovo progetto che dovrebbe partire a marzo. Da qui in poi evita le dispute e gli eccessi. Hai bisogno di più riposo!

Oroscopo domani lunedì 22 febbraio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, o martedì, qualche piccolo disagio, ignorato finora, potrebbe venire a galla. Qualsiasi cosa succeda, non dovrai abbatterti! Con Giove e Saturno a favore tutto quello che accadrà sarà per il tuo meglio! Molto presto arriveranno novità importanti. Per il momento, occorrerà provare a rilassarsi un po’.

Previsioni domani lunedì 22 febbraio 2021: Scorpione

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani e martedì potrai contare sulla complicità di una bellissima Luna in Cancro. Nelle prossime 48 ore avrai buone intuizioni, una buona consapevolezza e saprai dare indicazioni sagge a chi ti sta accanto. Giovedì, invece, sarà Venere a raggiungere una posizione favorevole: l’amore ritroverà nuovo smalto! Per il momento sii ancora prudente con i soldi!