Oroscopo Paolo Fox domenica 21 febbraio 2021: i suggerimenti delle stelle per tutti i segni

Oroscopo di Paolo Fox per oggi domenica 22 febbraio 2021: quali suggerimenti riserveranno le stelle ai segni zodiacali? La domenica è appena cominciata. Se sei curioso di conoscere le previsioni astrologiche e i consigli che dispenserà il famoso astrologo de I Fatti Vostri, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per oggi e i suggerimenti del giorno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovrai cominciare a darti da fare per risolvere quei problemi di carattere pratico nati in passato. Da qui a due mesi sarai sostenuto da stelle molto favorevoli: sfruttale al meglio!

Toro

Oggi domenica 21 febbraio 2021 dovrai metterti nell’ottica che non potrai portare avanti tutti i progetti nati nelle prime due settimane di febbraio, perché non sono partiti sotto buone stelle. È probabile che dovrai aggiustarli, cambiare qualcosa.

Gemelli

Il Sole in aspetto contrario indica che dovrai impegnarti sul lavoro, recuperare il tempo perduto. I liberi professionisti dovrebbero rimettersi in gioco: questo momento è giusto per chi usa la mente per lavorare o per progettare qualcosa.

Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovrai dedicarti ai sentimenti. Nelle prossime ore sarà essenziale cominciare a farsi largo fra mille incomprensioni e preparare il terreno per un periodo più promettente.

Leone

Con stelle così favorevoli, oggi sarai particolarmente vigoroso. Questa giornata sarà adatta a fare valere le proprie opinioni, i propri interessi, ma ti converrà avere sempre grande prudenza.

Vergine

Oggi dovrai cercare di recuperare un buon equilibrio interiore, in modo tale da evitare che l’agitazione che senti dentro si riversi su chi ti sta accanto. Concentrati a superare i piccoli disagi incontrerai e fai passare le prossime ore senza grandi pretese.

Bilancia

Il suggerimento di Paolo Fox per oggi è di tenere le antenne sollevate in aria. Un’intuizione, un’idea improvvisa, un’emozione o un incontro casuale potrebbe cambiare le regole del gioco.

Scorpione

Oggi dovresti concederti un po’ di relax, dovresti staccare il cervello dagli impegni e dai problemi che ti hanno tormentato nelle ultime settimane. Vedrai che marzo sarà un mese migliore!

Sagittario

Dovrai affrontare questa domenica, caratterizzata da una Luna in opposizione, nella maniera più tranquilla possibile. Certo, molto dipenderà dall’ambiente in cui ti troverai. Cerca di mantenere la calma!

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovresti cominciare a dare più attenzione alla tua vita sentimentale. Si preannunciano giornate particolari, perché potrebbe rifiorire un sentimento, rinascere una passione.

Acquario

Nelle prossime oro dovrai fare in modo di coccolarti un po’ di più. Non dovresti trascurarti! Sfrutta la giornata di oggi per levarti una soddisfazione, perché ricordati che il cambiamento comincia da dentro.

Pesci

Tutto quello che ti sta capitando in questi giorni è molto importante, per capire da che parte andare in amore. Dovresti sfruttare queste giornate, i momenti di disagio, per scavare dentro di te.