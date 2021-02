Oroscopo Paolo Fox settimana dal 22 al 28 febbraio 2021: previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 22 al 25 febbraio 2021. L’ultima settimana di febbraio sta per cominciare. Quali segni saranno saranno favoriti dagli astri durante le prossime giornate? Se vuoi scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, rivolto a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà molto faticosa, ma produttiva. Stai vivendo un periodo molto favorevole, dal punto di vista astrologico. L’importante sarà non avere troppa fretta. In amore servirà prudenza. Giovedì succederà qualcosa di bello!

Toro

D’ora in avanti dovrai riflettere molto bene prima di prendere una decisione sul lavoro. Forse servirà una strategia nuova. Impegnati per trovare un’intesa migliore con colleghi e collaboratori. In amore non fare scelte frettolose, altrimenti finirai con il pentirtene.

Da non perdere: Oroscopo Paolo Fox di domani

Gemelli

La settimana sarà ricca di opportunità. In questo momento sei sostenuto da un cielo importante. In amore non dovresti bloccarti, perché nei prossimi giorni potrebbe nascere qualcosa di bello. Interessante la giornata di giovedì. Sul lavoro dovrai coltivare ogni idea ti balenerà in testa!

Cancro

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà piena di cambiamenti. A poco a poco le stelle stanno diventando migliori. In amore potresti cominciare presto una nuova storia d’amore, merito del nuovo transito di Venere che giovedì raggiungerà i Pesci. Anche sul lavoro comincerai a riguadagnare il terreno.

Leone

In amore sarà necessario cominciare a recuperare, anche se le nuove relazioni potrebbero cominciare con qualche complicazione in più. Anche sul lavoro servirà cautela, soprattutto se molte cose sono cambiate. Forse non hai più i riferimenti di un tempo e ti senti confuso, agitato. Cerca di mantenere la calma.

Vergine

Si prospetta una settimana molto complicata. In amore dovrai impegnarti per riportare la tranquillità nella coppia. Occhio specialmente ai rapporti con Sagittario e Pesci! Lunedì sarà una giornata utile per affrontare dei chiarimenti. Sul fronte lavorativo potresti avere qualche difficoltà nel raggiungere i traguardi prefissi. Servirà prudenza con il Cancro e il Toro.

Bilancia

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox la settimana comincerà con qualche perplessità in amore. Ottime intesa con i Gemelli e l’Acquario. Nonostante qualche piccolo dubbio, non precluderti nessuna nuova opportunità. Sul lavoro potresti ricevere un’offerta molto presto. Fai attenzione alle spese!

Scorpione

In amore faticherai a mantenere la calma, soprattutto durante i primi giorni della settimana. Per fortuna, giovedì Venere tornerà attiva e darà manforte alla tua vita sentimentale. Sul lavoro dovrai avere pazienza fino alla primavera per poter vedere dei cambiamenti concreti. Per il momento occorrerà ancora attenzione con i soldi.

Sagittario

La seconda metà della settimana ti metterà con le spalle al muro: dovrai fare chiarezza in amore! Chi sta portando avanti una relazione ormai al capolinea, dovrà trovare il coraggio di interromperla. Sul lavoro preparati ad affrontare giornate di molti impegni e nuove occasioni.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana ti incoraggerà a dare spazio all’amore, a metterti in gioco, soprattutto da giovedì in poi. È tempo di abbreviare le distanze tra te e il partner. Sul lavoro dovrai fare attenzione a lunedì e martedì: possibili ritardi o contrattempi che ti metteranno in agitazione.

Acquario

D’ora in poi potrai lasciarti andare in amore. Questo varrà ancora di più se di recente hai cominciato una nuova storia. Sul fronte lavorativo c’è una voglia crescente di cambiamenti: cerca di inseguire, però, solo idee realmente realizzabili e concrete, e non perderti in qualcosa di utopistico.

Pesci

Già dai primi giorni della settimana comincerai ad avere il sentore che qualcosa in amore sta cambiando. Sarà dovuto all’imminente arrivo di Venere nel tuo segno. Per quel che riguarda il lavoro, invece, dovrai aspettare il mese di marzo, prima di ottenere qualche novità.