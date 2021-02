Oroscopo Branko lunedì 22 febbraio 2021: i suggerimenti delle stelle per tutti i segni

Oroscopo di Branko per oggi domenica 21 febbraio 2021: quali suggerimenti riserveranno le stelle ai segni zodiacali? L’ultima settimana di febbraio è appena partita e preannuncia molte novità. Se sei curioso di conoscere le previsioni astrologiche e i suggerimenti che dispenserà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per oggi e i suggerimenti del giorno.

Da non perdere: Da non perdere: Chi è Branko

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko oggi dovrai provare a rallentare il ritmo, perché la Luna in aspetto contrario potrebbe affaticarti più del dovuto. Rimanda a mercoledì ogni questione importante.

Da non perdere: Da non perdere: Oroscopo Branko domani

Toro

Oggi lunedì 22 febbraio 2021 dovrai cominciare a recuperare più tranquillità e fiducia. Le stelle stanno cambiando: giovedì Venere, il tuo pianeta dominante, raggiungerà una posizione armonica e nel weekend la Luna sarà ottima.

Gemelli

Il Sole in Pesci potrebbe renderti piuttosto agitato o, peggio ancora, provocarti qualche difficoltà a livello burocratico, legale o con un’autorità. Dovresti approfittare di questi giorni in cui Mercurio è ancora favorevole, per risolvere eventuali difficoltà.

Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Branko oggi dovresti cominciare a guardarti intorno, perché stai recuperando a poco a poco forza, entusiasmo e determinazione. È tempo di seminare in vista del tuo futuro.

Leone

Sarà importante cominciare a rilassarsi un po’ e dimenticare le difficoltà passate. Questa settimana sarà caratterizzata dalla protezione di una Luna molto generosa: non sprecarla. Saranno favoriti i progetti di coppia.

Vergine

Oggi dovresti provare a essere più flessibile nei confronti di chi ti sta vicino e non cedere alla tentazione di puntualizzare sempre tutto. Di tanto in tanto dovresti semplicemente lasciare che le cose vadano come vogliono.

Bilancia

Il suggerimento di Branko per oggi potrai cominciare a rinnovare il tuo lavoro, se necessario anche cambiare radicalmente le tue collaborazioni. Questo perché il tuo settore professionale sarà sotto la protezione del Sole per le prossime settimane.

Scorpione

Oggi dovrai attivarti subito e non fermarti al primo ostacolo almeno fino alla fine del mese. Finalmente il cielo sta cambiando e tu potrai contare su nuove alleanze astrali, a partire da quella con il Sole e con la Luna.

Sagittario

È tempo di concentrarsi sull’amore e sulla famiglia. Cerca di tenere la tua agitazione sotto controllo e prova, invece, a diventare più disponibile nei confronti delle persone che ami, che ti sono vicino.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko oggi la vita sentimentale tornerà in primo piano: metti da parte gli impegni di lavoro e prova a ritagliare uno spazio per i sentimenti, le emozioni, i rapporti.

Acquario

Dovresti approfittare degli ultimi giorni in cui Venere resterà nel tuo segno per mettere a posto i rapporti con la tua famiglia, i figli, con le persone intorno a te, in particolare modo con le donne. Provare a chiarire alcune incomprensioni.

Pesci

Oggi potrai contare sul tuo Sole e su una splendida Luna: sarà la giornata più adatta per recuperare la serenità in amore, provare a lasciarsi andare alle tue emozioni e mollare i tuoi freni inibitori, tuto quello che ti blocca.