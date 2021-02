Oroscopo e classifica di domani martedì 23 febbraio 2021. Una nuova settimana è appena cominciata ed eccoci già a martedì. Quali sorprese avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? La Luna domicilierà ancora nel segno del Cancro e darà nuova vitalità ai sentimenti di Pesci, Scorpione e naturalmente Cancro. Giove e Mercurio in Acquario offriranno nuove opportunità e colpi di fortuna ad Acquario, Gemelli e Bilancia. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domani e la relativa classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani dovrai fare ancora i conti con la una Luna quadrata. Nel corso della giornata potresti incorrere in qualche momento di agitazione o di confusione oppure incappare in un fuoriprogramma. Niente che potrà sciupare questo periodo così promettente! 3 stelle.

Toro

Finalmente si recupera un po’. Domani martedì 23 febbraio 2021 la Luna sarà in sestile, il Sole in aspetto interessante e Marte sempre nel tuo cielo. Ti sveglierai con più vitalità e fiducia nel domani. Anche se la strada sarà ancora piuttosto lungo, si comincia a intravedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Sii prudente in amore. 3 stelle.

Gemelli

Continui a essere al centro dei favori astrali. È tempo di ascoltare questi Giove e Saturno in aspetto armonico che ti spingono a cominciare un nuovo progetto. Se si considera il fatto che i due pianeti saranno favorevoli per quasi tutti i dodici mesi, ecco che dovresti dedicarti a qualcosa che sia a lungo termine, un progetto ambizioso. Metti in gioco la tua creatività! 5 stelle.

Cancro

La Luna sarà ancora nel tuo segno, il Sole sarà nel segno amico Pesci e fra poco anche Venere lo raggiungerà. Sono tutti incoraggiamenti astrali che ti invitano a dare spazio all’amore, a recuperare il tuo rapporto di coppia, i tuoi affetti. Chi è solo da tempo, potrà cominciare a guardarsi intorno. Molto presto novità di lavoro in arrivo! 4 stelle.

Leone

È tempo di lasciare indietro il passato e le fatiche che hai vissuto. Il cielo sta a poco a poco cambiando forma: i primi segnali sono stati inviati dal nuovo passaggio del Sole non più in opposizione. D’ora in poi dovrai cominciare ad accettare i cambiamenti che ci sono stati e a sistemare le questioni rimaste in sospeso. Tutte le prove che il severo Saturno ti ha messo di fronte sono servite per il tuo bene! 3 stelle.

Vergine

Domani potresti sentirti molto nervoso, forse perfino agitato. Ti aspetta una settimana particolarmente frenetica, forse te ne sei già accorto. Ti converrà, però, mantenere la calma e non reagire d’impulso, specialmente se sei in attesa di qualche risposta importante. Cerca di non riversare la tensione nervosa sulle persone vicine. Non disperare! Marzo sarà un mese capace di premiare i tuoi sforzi. 2 stelle.

Bilancia

Come preannuncia l’oroscopo di domani la Luna in quadratura potrebbe esaltare i tuoi timori, le insicurezze che di tanto in tanto provi. Non lasciarti confondere! Sarà solo un momento di passaggio! Già da mercoledì ritroverai più serenità. Per il momento ti converrà fare trascorrere le prossime ore senza grandi intoppi. Ricordati che dalla tua parte avrai sempre tutti i pianeti piazzati nel cielo dell’Acquario. 3 stelle

Scorpione

Finalmente un po’ di respiro, dopo due settimane che ti ha messo parecchio sotto pressione. La Luna in Cancro, il Sole nel segno dei Pesci: in questa giornata potrai recuperare un po’ di tranquillità in più. Molto presto anche Venere e Mercurio diventeranno tuoi alleati. Gradualmente stai risalendo la china, ma per adesso sii prudente con le spese. 3 stelle.

Sagittario

Domani dovrai chiarire tutto ciò che è rimasto in sospeso in amore, le incomprensioni createsi tra te e il partner. Se non lo farai in questi giorni, ci penseranno le stelle a metterti con le spalle al muro molto presto. Che sia un problema legato alla noia o a dei ripensamenti, sarà importante parlarne, confrontarsi a cuore aperto. 3 stelle.

Capricorno

Domani la Luna sarà in opposizione: nel corso della giornata potresti sentirti stanco, privo di energia e di motivazione. In realtà il periodo che stai vivendo non è affatto negativo. Fra pochi giorni Venere diventerà ottima e una bellissima Luna rischiarerà il tuo fine settimana. L’amore potrà regalarti emozioni speciale. 3 stelle.

Acquario

Secondo l’oroscopo di domani sarà una giornata un po’ strana. Nelle prossime ore potresti essere assalito da un senso di indolenza, un po’ di confusione, come capita spesso negli ultimi tempi. Questo accadrà soprattutto a chi non ha ancora vissuto delle novità, dei cambiamenti nella propria vita e si sente stanco di fare sempre le solite cose. È tempo di prendere le redini in mano e dare alla tua realtà la direzione che vuoi tu!

Pesci

Questo cielo ti sta invitando a fermarti per esaminare i tuoi sentimenti. Dovresti provare a capire cosa desideri davvero e, soprattutto, cominciare a guardare avanti anziché indietro. Sì, perché il futuro prossimo potrà regalarti enormi soddisfazioni in amore, ma tu dovrai fare lo sforzo di non pensare più al passato. 3 stelle.