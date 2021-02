Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 23 febbraio 2021: predizioni e consigli per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 23 febbraio 2021. Cosa riserveranno gli astri per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Sono tante le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le prove della vita. Se vuoi scoprire cosa avranno in serbo le stelle domani, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 23 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 23 febbraio 2021: Ariete

Domani ti sveglierai pieno di volontà, di voglia di fare. La Luna in dissonanza, però, potrebbe crearti qualche piccolo fastidio: tieni duro e vai avanti per la tua strada! Il periodo rimane, comunque, molto favorevole e molto presto potrebbero arrivare novità o opportunità da cogliere al volo.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 23 febbraio 2021: Toro

Domani martedì 23 febbraio 2021 una Luna in aspetto armonico ti restituirà un po’ di tranquillità in più. Purtroppo, però, le delusioni di lavoro sono ancora piuttosto cocenti. Forse di recente un progetto si è bloccato oppure non riesci a ottenere la stabilità di cui avresti bisogno ora. In amore servirà molta prudenza, specie se nelle ultime settimane sono emersi nuovi dubbi.

Oroscopo domani martedì 23 febbraio 2021: Gemelli

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata interessante. Qualcuno potrebbe avere già ottenuto una novità, qualcun altro la vivrà molto presto. Perfino chi ha dovuto fare i conti con qualche disturbo, riuscirà a ritrovare molta serenità. Ciò che più conta, però, è rimanere focalizzati su un progetto solo e non rincorrere molti interessi, come tendi a fare tu. In amore dovrai usare molta cautela, altrimenti rischierai di rivangare vecchi dissapori. Occhio al prossimo fine settimana!

Previsioni domani martedì 23 febbraio 2021: Cancro

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani la Luna transiterà nel tuo cielo: il rischio sarà quello di diventare troppo sensibile o, perfino, permaloso. Stai vivendo una fase di transizione da un periodo pesante a un periodo decisamente più fortunato. Nel frattempo, sei ti senti un po’ confuso, dovresti provare a fermarti e a osservare ciò che ti circonda. Giovedì Venere tornerà attiva e darà nuovo slancio all’amore. Novità di lavoro all’orizzonte!