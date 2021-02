Oroscopo Paolo Fox domani, martedì 23 febbraio 2021: predizioni e consigli per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani l martedì 23 febbraio 2021. Cosa riserveranno gli astri per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Sono tante le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le prove della vita. Se vuoi scoprire cosa avranno in serbo le stelle domani, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 23 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani martedì 23 febbraio 2021: Leone

Domani dovrai cominciare a lasciarti alle spalle il passato. Intorno all’11 febbraio è successo qualcosa che ha cambiato molte situazioni. Qualche persona ti ha messo in seria difficoltà, ci sono state molte complicazioni e ora ti rendi conto che, se tornassi indietro, non faresti più le stesse cose! Adesso, però, è arrivato il momento di guardare avanti e scrollarsi di dosso il passato. Da giovedì anche l’amore migliorerà di gran lunga!

Previsioni Paolo Fox domani martedì 23 febbraio 2021: Vergine

Domani sarà una giornata molto nervosa: sii prudente! Ti aspetta una settimana decisamente impegnativa. Potresti sentirti perfino sotto pressione, tra i tanti impegni, i progetti da portare avanti e il bisogno di fare valere le proprie ragioni. Dovrai rimboccarti le maniche e darti da fare, ma ne varrà la pena, perché marzo saprà ricompensarti! In amore occorrerà usare estrema cautela.

Oroscopo domani martedì 23 febbraio 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani la giornata sarà oscurata da un nuvolone di passaggio. Non preoccuparti, però, perché si tratterà di un episodio circoscritto alle prossime 48 ore, per colpa di una Luna contraria! Da giovedì le cose miglioreranno di gran lunga. Nel frattempo, potresti sentirti un po’ giù di corda, affaticato oppure potresti incontrare qualche piccola tensione. Niente a che vedere con ciò che ti aspetta nelle prossime settimane: un futuro radioso!

Previsioni domani martedì 23 febbraio 2021: Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani potrai contare su una bellissima Luna. Giovedì, inoltre, anche Venere diventerà attiva. Insomma, sta cominciando il tuo lento, ma graduale recupero. In amore ci sarà modo di recuperare una relazione o, se il divario ormai è irrimediabile, di chiuderla una volate per tutte. Anche se le ultime settimane ti hanno messo a dura prova, d’ora in avanti le cose cambieranno.