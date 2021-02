Oroscopo Paolo Fox lunedì 22 febbraio 2021: i suggerimenti delle stelle per tutti i segni

Oroscopo di Paolo Fox per oggi lunedì 22 febbraio 2021: quali suggerimenti riserveranno le stelle ai segni zodiacali? Una nuova settimana è appena iniziata. Se sei curioso di conoscere le previsioni astrologiche e i consigli che dispenserà il famoso astrologo de I Fatti Vostri, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per oggi e i suggerimenti del giorno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovrai raccogliere tutta la pazienza che troverai, per affrontare le prossime giornate. Stai vivendo un momento di liberazione: finalmente ti stai alleggerendo di molti pesi formatisi in passato, ma ci vorrà tempo e impegno!

Toro

Oggi lunedì 22 febbraio 2021 dovrai provare a recuperare la forza che hai perso nelle ultime due settimane, perché ti servirà d’ora in avanti. Nelle prossime 24 ore evita le discussioni in amore.

Gemelli

Oggi dovrai cominciare a concentrarti su alcuni progetti che siano a lungo termine, delle novità sparse per i prossimi mesi e da distribuire tra le persone vicine. In questo momento sei un punto di riferimento per tanti.

Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovrai impegnarti di lasciare indietro il tuo passato. È tempo di dimenticare ciò che è accaduto e proiettarsi piuttosto sul futuro prossimo, soprattutto sulla primavera inoltrata.

Leone

Dovrai provare a prendere tutto con molta calma, cerca di riflettere con attenzione su quello che desideri fare ed evita di infilarti in situazioni che possono metterti in difficoltà, a disagio.

Vergine

Oggi dovrai cercare di mantenere calma e sangue freddo e non perdere la pazienza! Ricordati, che tu sei una persona che riesce a ottenere successo, quando utilizza la logica e non l’istinto.

Bilancia

Il suggerimenti di Paolo Fox per oggi non dovrai fare troppe cose contemporaneamente, perché sennò correrai il rischio di commettere degli sbagli per distrazione, qualche imprudenza. Non essere superficiale!

Scorpione

Dovresti cercare di rilassarti un po’ di più, fare passare questo momento complicato e contare sull’imminente nuovo transito di Venere. Da giovedì, infatti, il pianeta raggiungerà una posizione più favorevole.

Sagittario

Dovrai fermarti ad analizzare cosa desideri veramente ed evitare qualche difficoltà in amore. Questo suggerimento varrà ancora di più se domenica scorso ci sono stati momenti di tensione nella coppia. Non agitare le acque!

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi dovresti cominciare a pensare di più al futuro, perché non tradirà le tue aspettative. C’è infatti chi da tempo sta pensando molto al passato, a qualche persona, forse un ex.

Acquario

Dovresti ritagliare qualche piccolo momento per te stesso. Prova a fare qualcosa che ti farà sentire meglio, come acquistare un capo di abbigliamento, migliorare il tuo aspetto fisico o vivere un amore con meno reticenze, qualsiasi cosa che ti dia una carica in più.

Pesci

Oggi sarà necessario farsi scivolare le cose addosso per evitare discussioni o situazioni polemiche, a maggiore ragione se sentirai che qualcosa non andrà, che non tutto stia filando liscio.