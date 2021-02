Sanremo 2021, Amadeus a sorpresa nomina un nuovo ospite: ecco chi è

Sanremo 2021 – Ci avviciniamo sempre di più all’inizio della prossima edizione del Festival di Sanremo che seguiremo veramente da molto vicino per tenervi aggiornati su tutto ciò che accadrà. L’inizio del festival è fissato per il 2 Marzo e vedrà salire sul Palco dell’Ariston veramente tantissime celebrità.

A presentare il Festival sarà Amadeus che in questi giorni sta continuando ad ufficializzare tutti gli ospiti di Sanremo 2021. Proprio in queste ultime ore ha sottolineato la presenza di un grande nome per la prima serata del Festival che, come sempre, sarà trasmessa in diretta su Rai 1.

Nuovo ospite a Sanremo: ecco chi è

Il nuovo ospite di Sanremo 2021 sarà una importante cantante italiana che sarà con Amadeus durante la prima serata. Stiamo parlando di Loredana Bertè. A sottolineare è stato anche lo stesso conduttore televisivo che non vede l’ora di ricevere la Bertè sul palco dell’Ariston.

Insieme a lei vi saranno anche altri ospiti della prima serata. A partire da Naomi Campbell passando per il Achille Lauro e quella che sembra una presenza veramente incredibile, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Sicuramente a Sanremo 2021 ne vedremo delle belle.