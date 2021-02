Enzo Miccio e lo scherzo alle Iene: ecco cosa è successo! [VIDEO]

Anche un nome popolare nell’ambito dei matrimoni come Enzo Miccio non è sfuggito all’ennesimo scherzo delle Iene, popolare show televisivo di casa Mediaset: in quest’occasione al famoso wedding planner viene fatto viene fatto credere che c’è una relazione tra la sua assistente e il futuro sposo, dettaglio non da poco che vedrà il famoso esperto di moda e di matrimoni prima venire accolto in maniera trionfale per poi dover “scappare”, letteralmente, dal luogo programmato, dopo aver provato a “negare l’evidenza”.

Lo scherzo delle Iene è disponibile in maniera integrale presso il sito ufficiale, raggiungibile dal link qui sotto: