Gianfranco Iervolino, il pizzaiolo di Detto Fatto: ecco chi è

Gianfranco Iervolino – Nell’articolo di oggi andremo a vedere chi è il pizzaiolo di Detto Fatto. E’ nato in provincia di Napoli a Torre Annunziata nel 1974 e fa parte del segno zodiacale del Toro. Già da piccolo era prontissimo a lavorare con le mani in pasta. Dopo aver studiato presso l’istituto Alberghiero ed aver seguito anche il papà di Antonino Cannavacciuolo ha iniziato a lavorare per superare i propri orizzonti.

Si trasferisce dunque per tre anni in Inghilterra e lì ha la possibilità di imparare una nuova lingua: in questa maniera può anche specializzarsi nelle specialità culinarie inglesi ma l’obiettivo è sempre quello di lavorare con la pizza. A questo punto il primo passo è quello di aprire una pizzeria a Pompei.

Adesso Gianfranco è tra gli ospiti fissi di Detto Fatto e ci delizia con le sue incredibili delizie: trovate uno dei video proprio qui di seguito.