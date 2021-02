Marinella Zazzera, la stilista di Detto Fatto: chi è?

Marinella Zazzera – Nell’articolo di oggi andremo a vedere più da vicino chi è la stilista di Detto Fatto. Stiamo parlando appunto di Marinella Zazzera, che oltre ad essere una stilista è anche una imprenditrice. La stessa infatti ha fondato appunto un atelier di abiti da sposa per delle donne “curvy”. E’ famosa, appunto, per partecipare al programma di Rai 2 Detto Fatto, presentato da Bianca Guaccero.

Andiamo a vedere dunque chi è Marinella Zazzera. Non si conoscere il suo anno di nascita ma il compleanno è per il 17 Agosto. La sua città natale è Monopoli, in Puglia. Ha studiato presso l’Università di Bari e si è dunque iscritta al corso di Laurea in Gestione Commerciale e Marketing.

Successivamente però abbandona questi studi e si reca a Vigevano per seguire i suoi sogni. A questo punto nel 2015 apre il suo atelier di abiti da sposa “Curvy”. Questa idea nasce proprio dal fatto che, per il suo matrimonio, non riusciva a trovare l’abito adatto. Il nome del negozio è proprio Sposa Formosa e vuole rendere perfetto il giorno più importante della vita di tutte le donne. Marinella Zazzera, infatti, si rivolge alle donne che indossano una taglia superiore alla 50. I vestiti vengono addirittura disegnati e creati sul corpo della propria cliente in maniera tale che si adattano in maniera ottimale.