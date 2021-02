Maurizio Costanzo, tutto su di lui: età, figli, mogli e patrimonio

Maurizio Costanzo è probabilmente uno dei più amati e conosciuti personaggi televisivi italiani. Lo conoscono anche fuori dai nostri confini e si fa sempre amare da tutti. E’ un giornalista oltre ad essere conduttore televisivo, ma è anche conduttore radiofonico ed autore televisivo.

Durante la sua carriera Maurizio Costanzo ha scritto anche dei libri tra i quali si sottolineano Afredino ed anche Il tritolo e le rose. Andiamo adesso a vedere qualcosa in più sulla sua vita privata.

Maurizio Costanzo: età, figli e mogli

Maurizio Costanzo è nato il 28 Agosto 1938 ed oggi ha 82 anni. E’ nato a Roma ed è alto 1,64m. Nella sua vita ha avuto ben tre matrimoni: il primo è stato nel 1973 quando si unì a Flaminia Morandi. I due si sono separati undici anni dopo, nel 1984. Qualche tempo dopo, precisamente nel 1989 si è sposato con Marta Flavi ma anche questo matrimonio è terminato in anticipo, ovvero nel 1995 quando poi si è definitivamente sposato con Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo ha tre figli: sono Gabriele, Camilla e Saverio. La madre di Gabriele è Maria De Filippi mentre gli altri due figli sono nati dalla relazione con Flaminia Morandi.



Maurizio Costanzo: patrimonio

Non ci è noto ovviamente sapere quale sia il patrimonio ufficiale di Maurizio Costanzo. Logicamente però avrà sicuramente un bel conto in banca considerato il fatto che da sempre lo abbiamo visto in televisione.

Questo è uno dei motivi principali per cui il patrimonio di Maurizio Costanzo è veramente elevato. Inoltre al suo si unisce anche quello della moglie Maria De Filippi che, come il marito, lavora tantissimo all’interno dei set televisivi.