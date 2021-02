Oroscopo Branko martedì 23 febbraio 2021: i suggerimenti delle stelle per tutti i segni

Oroscopo di Branko per oggi martedì 23 febbraio 2021: quali suggerimenti riserveranno le stelle ai segni zodiacali? L’ultima settimana di febbraio è cominciata da poco e preannuncia già molte novità. Se sei curioso di conoscere le previsioni astrologiche e i consigli che dispenserà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi l’oroscopo di Branko per oggi e i suggerimenti del giorno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko oggi dovrai fare molta attenzione alle tue parole, ai pensieri, ma soprattutto al tuo comportamento. Dovrai saperti controllare, senza tralasciare le questioni professionali e gli affari. La famiglia ha bisogno di te!

Toro

Oggi martedì 23 febbraio 2021 dovrai impegnarti per ritrovare un’ottima forma fisica e mentale sarà molto importante, perché stai coltivando un progetto ambizioso per il lavoro o hai un sogno da realizzare in amore.

Gemelli

Oggi dovrai iniziare a prepararti per affrontare al meglio eventuali futuri impedimenti, anche nelle realizzazioni che sono già partite con il piede giusto. Giovedì il nuovo transito di Venere potrebbe causarti una complicazione in famiglia.

Cancro

Come suggerisce l’oroscopo di Branko oggi dovresti cominciare a lavorare su quei progetti che ti stanno più a cuore, anche in amore, perché avrai la possibilità di realizzarli nei prossimi giorni.

Leone

Ora che il Sole non è più in opposizione potrai cominciare a recuperare un po’ di tranquillità in più. Il peggio è ormai alle spalle e tu stai andando incontro a un periodo decisamente migliore. Cerca di sbarazzarti della tensione accumulata nelle ultime settimane.

Vergine

Oggi dovrai cercare di tenere a bada la tensione nervosa. Il Sole in opposizione potrebbe causarti molta stanchezza: ecco, perché sarà importante salvaguardare la tua forma fisica, cercare di riposare un po’.

Bilancia

Il suggerimento di Branko oggi sarà quello di rimandare le questioni più urgenti. La Luna in aspetto contrario potrebbe provocarti un piccolo malessere fisico: forse un mal di stomaco o un mal di testa. Ci sarà chi incapperà in un contrattempo sul lavoro.

Scorpione

Oggi dovresti sfruttare questa bellissima Luna per recuperare un po’ di serenità in più, per riavvicinarti a una persona. Se sul lavoro ci sono ancora difficoltà, dovresti fermarti e fare maggiore chiarezza in te stesso.

Sagittario

Oggi e i prossimi tre giorni Venere sarà ancora in Acquario: dovresti approfittarne, per affrontare le questioni domestiche, per chiarire le incomprensioni, ritrovare più tranquillità. Dovresti farlo entro giovedì prossimo!

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko oggi dovresti metterti nell’ottica che hai bisogno di collaborare con altre persone per portare avanti i tuoi progetti professionali. Dovresti sfruttare il nuovo passaggio di Venere in Pesci per allacciare nuovi contatti di lavoro.

Acquario

Oggi dovresti buttarti a capofitto sui nuovi progetti di lavoro, approfittando della Luna nel settore degli affari. Nel corso della giornata potrebbe nascere qualcosa di buono, forse una nuova collaborazione.

Pesci

Finalmente il cielo sarà dalla tua parte. Dovresti sfruttare queste stelle, perché saranno molto promettenti: se hai una compravendita, una trattativa, una nuova attività, sarà il momento di muovere il primo passo.