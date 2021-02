Oroscopo e classifica di domani, mercoledì 24 febbraio 2021

Oroscopo e classifica di domani martedì 23 febbraio 2021. La settimana avanza a poco a poco ed eccoci arrivati a mercoledì. Quali sorprese avranno in serbo gli astri per i segni dello zodiaco? La Luna saluterà i Pesci per raggiungere un segno di fuoco, il Leone. Giove e Mercurio in Acquario offriranno nuove opportunità e colpi di fortuna ad Acquario, Gemelli e Bilancia. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domani e la relativa classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di domani pomeriggio la Luna lascerà il Cancro per traslocare nel segno del Leone. Finalmente potrai recuperare l‘energia psicofisica che ti è mancata a inizio settimana. Dovresti sfruttarla al meglio, per sviluppare i tuoi progetti, portare avanti gli affari, allargare la rete di contatti, uscire di casa e fare nuove conoscenze. 4 stelle.

Toro

Domani mercoledì 24 febbraio 2021 dovresti puntare sulla prima parte della giornata, quando la Luna sarà ancora in sestile. Se hai piccoli problemi da risolvere, questioni di lavoro rimaste in sospeso, ti converrà agire nelle prime ore della giornata. Dal pomeriggio in poi la Luna diventerà dissonante che, aggiunta a un Mercurio contrario, potrebbe renderti più nervoso e poco produttivo del dovuto. 3 stelle.

Gemelli

Domani la giornata si preannuncia moto buona, grazie a Venere e Mercurio in ottimo aspetto. Gli affari, i progetti professionali potranno andare a gonfie vele: dovresti dedicarti a qualcosa di importante e che sia a lungo termine. Nelle ore pomeridiane anche la Luna tornerà a essere tua amica e tu ritroverai il sorriso che avevi perso nelle ultime ore. Piccole spese impreviste al mattino: sii prudente! 5 stelle.

Cancro

Come indica l’oroscopo di domani mattina la Luna domicilierà ancora nel tuo segno: approfittane per svolgere quei compiti rimasti in sospeso, per portare avanti i tuoi progetti, avanzare delle richieste. Stai attraversando un momento di passaggio molto particolare. Adesso potresti avere la sgradevole sensazione di sentirti in sospeso in una bolla, ma molto presto tutto apparirà più chiaro! Nella seconda parte della giornata la Luna entrerà in Leone: rifletti con attenzione, prima di mettere mano al portafogli! 3 stelle.

Leone

La settimana è cominciata bene e proseguirà nel migliore dei modi. Domani, infatti, la Luna farà il suo ingresso nel tuo spazio zodiacale: dal pomeriggio in poi ritroverai più vigore, buonumore e grinta! Sfrutta la tua energia per affrontare le piccole sfide di ogni giorno, le difficoltà, i ritardi, le tensioni che i numerosi pianeti in Acquario e Marte nel cielo del Toro potrebbero provocarti. Se qualcuno vorrà tenderti una mano, non rifiutarla per troppo orgoglio! 3 stelle.

Vergine

Domani mattina potrai ancora contare su una Luna in sestile, mentre nelle prime ore del pomeriggio si sposterà nel segno del Leone. Marte in Toro saprà riempire le riserve di energia quasi sempre scariche, per colpa dei troppo impegni, delle molte responsabilità. Stai vivendo una settimana molto frenetica, ecco perché ti converrà non eccedere con gli impegni, non sovraccaricarti più del dovuto. Non fare il supereroe cercando di aiutare chiunque, ma prova a dire qualche no. Tieni duro! I tuoi sforzi verranno premiati molto presto. 3 stelle.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di domani ti sveglierai piuttosto giù di corda, ma dal pomeriggio in poi l’umore migliorerà di gran lunga. Finalmente potrai sbarazzarti della Luna in quadratura e recuperare vitalità. D’ora in avanti la tua strada sarà in discesa! L’unico ostacolo che potresti incontrare sarà causato da qualche tuo blocco interiore, dalla paura di lanciarti in una nuova esperienza. Metti da parte timori e reticenze e buttati! 4 stelle.

Scorpione

Domani pomeriggio la Luna diventerà quadrata e tu ne risentirai parecchio. Occorrerà molta prudenza nel relazionarsi con gli altri, ma anche nello svolgere i compiti di ogni giorno, perché potresti diventare molto nervoso, superficiale e poco concentrato. Oltretutto Marte opposto sta lesinando le energie di cui avresti bisogno adesso, per contrastare gli effetti dei pianeti piazzati in Acquario. Non dovrai, però, ripiombare nello sconforto, perché a poco a poco le cose stanno cambiando per il meglio. Servirà ancora impegno e pazienza, ma il periodo peggiore è ormai alle tue spalle. 3 stelle.

Sagittario

Se domani mattina il morale sarà sotto i piedi, durante il pomeriggio, grazie al nuovo passaggio lunare, potrà risollevarsi. Concentrati, perciò, sulla seconda parte della giornata e tralascia la prima. Entro la serata potresti fare nuovi incontri, cominciare qualche collaborazione oppure riceverai una buona notizia. L’importante sarà mettersi in gioco, frequentare nuovi ambienti, fare nuove amicizie. Anche l’amore potrà tornare in auge, se lo vorrai. 5 stelle.

Capricorno

Come anticipa l’oroscopo di domani mattina dovrai usare la massima cautela per tenere testa a una Luna in opposizione. Al mattino, infatti, potresti sentirti piuttosto nervoso, irrequieto, poco concentrato. Portare avanti i tuoi progetti richiederà più impegno del previsto. Cerca di mantenere calma e sangue freddo e ricordati che Marte, ancora a favore, ti fornirà tutta la forza necessaria a raggiungere ogni traguardo. In amore, se di recente ci sono state incomprensioni, dovresti provare a confrontarti a cuore aperto. 3 stelle.

Acquario

Anche se rimani uno fra i segni più favoriti del momento, nelle prossime ore potresti avere qualche problema in più. Sarà colpa della Luna in aspetto opposto, decisa a metterti qualche bastone fra le ruote. Nel corso della giornata sarà facile fare i conti con un certo nervosismo, un po’ di agitazione in più o qualche ritardo snervante. Per questa ragione sarebbe meglio sospendere i tuoi progetti e concederti una piccola pausa. Per fortuna in amore le cose andranno meglio, grazie a Venere e Mercurio ancora nel segno. 3 stelle.

Pesci

Domani mattina potrai contare ancora sulla complicità si una splendida Luna: sfruttala in pieno, mandando avanti i progetti di lavoro. Al pomeriggio il pianeta si sposterà nel cielo del Leone, stuzzicando un bisogno di prenderti cura del tuo aspetto fisico o del posto in cui vivi. Marte, sempre in sestile, ti offrirà delle novità interessanti, mentre lo stellium di pianeti in Acquario potrebbe portarti qualche soluzione efficace a un tuo problema.