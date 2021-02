Oroscopo Paolo Fox domani, mercoledì 24 febbraio 2021: predizioni e consigli per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 24 febbraio 2021. Cosa riserveranno gli astri per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Sono tante le persone che si affidano all’astrologia per affrontare al meglio le prove della vita. Se vuoi scoprire cosa avranno in serbo le stelle domani, leggi le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani mercoledì 24 febbraio 2021.

Oroscopo Paolo Fox domani mercoledì 24 febbraio 2021: Leone

Domani la Luna farà il suo ingresso nel tuo cielo. D’ora in avanti potrai cominciare a fare piazza pulita di tutte le tensioni accumulate nelle scorse passate, ma servirà tempo e pazienza. C’è da dire che giovedì Venere non sarà più in opposizione e tu potrai salvare o recuperare una relazione in crisi.

Previsioni Paolo Fox domani mercoledì 24 febbraio 2021: Vergine

Domani sarà un’altra giornata complicata di una settimana parecchio faticosa. Tieni duro, perché i risultati ci saranno e saranno migliori di quanto credessi! I primi giorni di marzo potrebbero portarti novità di lavoro interessanti, ma per accoglierle dovrai mettere da parte amore e amicizie. Essere all’altezza delle aspettative di tutto richiederebbe uno sforzo troppo grande!

Oroscopo domani mercoledì 24 febbraio 2021: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina potrebbe essere piuttosto sottotono, ma dal pomeriggio in poi potrai recuperare energia. Giovedì sarà perfino migliore! Il 2021 è un anno che ha tutte le carte in regola per regalarti qualcosa di bello. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla tua timidezza o dai tuoi timori.

Previsioni domani mercoledì 24 febbraio 2021: Scorpione

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani pomeriggio potrebbe emergere una certa agitazione. Le prossime 48 ore potrebbero farti arrabbiare: cerca di non farti sopraffare dal nervosismo e dalla confusione come è accaduto nelle scorse settimane! Chi frequenta un Leone o un Acquario avrà bisogno di grande prudenza. Anche se avrai voglia di cambiare qualcosa nel lavoro, ti converrà fare attenzione con i soldi. Per quel che riguarda le compravendite e le novità professionali dovrai aspettare il mese di marzo.